Traversetolo e Sala, Famiglie al Centro: a dicembre nuovi incontri e corso di primo soccorso

Anche per il mese di dicembre, il Centro per le Famiglie distrettuale ha organizzato, in collaborazione con l’Ausl e la Croce Azzurra di Traversetolo, una serie di quattro incontri gratuiti con esperti nell’ambito del progetto “Famiglie al Centro”, per vivere al meglio la genitorialità attraverso momenti di incontro e confronto. E tra questi, ci sarà anche un corso di primo soccorso.

Gli appuntamenti di dicembre rientrano, in particolare, nei due percorsi “Mamme al Centro” e “Adulti di casa”, quest’ultimo dedicato a tutti coloro che vivono tra le mura domestiche, come nonni e nonne, con bambini e bambine da zero a sei anni. Le neo e future madri di “Mamme al Centro” si ritroveranno, come di consueto, ogni giovedì dalle 10 alle 12 e apriranno il calendario il 5 dicembre a Sala Baganza, nella sede del Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II, 36) con “Parliamone tra mamme”, insieme agli operatori del CpF.

Il giovedì successivo, 12 dicembre, l’appuntamento “Parliamone con… l’ostetrica” si svolgerà nella palestra del Consultorio di Traversetolo e vedrà la partecipazione della dottoressa Valentina Agostini. Il giovedì prima delle festività, il 19 dicembre, si tornerà nella sede del CpF per un altro incontro di “Parliamone tra mamme” con le operatrici del Centro.

Il corso primo soccorso organizzato dalla Croce Azzurra nell’ambito del percorso “Adulti di Casa”, si volgerà, invece, mercoledì 4 dicembre dalle 18 alle 20 nella sede dell’associazione in via Verdi 4 a Traversetolo.

Per ricevere informazioni e prenotarsi agli incontri, è necessario telefonare al Centro per le Famiglie allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanaosciale.pr.it.