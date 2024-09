“Trofeo Città di Parma”: scherma protagonista in piazza Garibaldi domenica 22 settembre

Scherma protagonista a Parma. Domenica 22 settembre alle ore 18.30, la città ducale ospiterà un evento sportivo straordinario: “Trofeo Città di Parma” organizzato dalla Virtus Scherma di Bologna con il patrocinio e contributo del Comune di Parma.

L’evento, promosso dal Comune di Parma, assessorato allo sport, si terrà in Piazza Garibaldi e vedrà la partecipazione di atleti di fama internazionale, inclusi alcuni di coloro che hanno gareggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tra i partecipanti, si segnalano la Nazionale Italiana di sciabola di Parigi 2024 al completo: Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

Mentre per quanto riguarda il femminile, saranno presenti 3 titolari della Nazionale Italiana di sciabola a Parigi 2024 + 1 riserva: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Rossella Gregorio.

“L’evento sarà l’occasione per vedere in azione alcuni dei migliori schermidori del mondo e per avvicinarsi a questo affascinante sport – spiega l’Assessore allo Sport Marco Bosi”.

Le competizioni inizieranno dalle ore 18.30, con premiazioni e momenti di incontro con gli atleti. Dopo una parte iniziale dedicata alla presentazione da parte di Alessandro Alciato, saliranno in pedana, uno alla volta gli 8 atleti – 4 sciabolatori e 4 sciabolatrici – si sfideranno per concludere l’evento con una finale a 15 stoccate che decreteranno il vincitore e la vincitrice del “Trofeo Città di Parma”. Le azioni schermistiche saranno commentate e spiegate da una commentatrice tecnica, nonché sciabolatrice della nazionale italiana di scherma in forza alle fiamme oro Eloisa Passaro, che accompagnerà Alessandro Alciato, noto giornalista sportivo, e avranno il ruolo di intrattenere e spiegare le gesta tecniche dei campioni.

Gli atleti Eloisa Passero, Francesco D’Armiento e Luigi Samele saranno presenti anche il pomeriggio del sabato 21 settembre presso il Parco Cittadella per un saluto ai partecipanti di Alé Parma Sport Festival e per promuovere il “Trofeo Città di Parma” che si svolgerà la domenica. L’Amministrazione ringrazia le società di scherma del territorio, la ASD Club Scherma La Farnesiana per il supporto tecnico e logistico dato per l’organizzazione di questo fantastico evento.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a sostenere le atlete e gli atleti olimpionici. Sarà una giornata di sport, divertimento e comunità, adatta a tutte le età.