È stato ritrovato privo di vita il boscaiolo 68eenne di Carniglia di Bedonia, di cui non si avevano notizie dalla giornata di ieri. I soccorritori (Carabinieri, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Croce Rossa e Vigili del Fuoco) hanno rinvenuto il corpo in un bosco poco lontano dall’abitato del paese stesso. Le prime ipotesi sulle cause del decesso farebbero pensare a un malore.