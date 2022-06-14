Tutte le preferenze dei candidati consiglieri. Lorenzo Lavagetto irraggiungibile, recordman con 1.153

Di seguito tutte le preferenze raccolte dai candidati per il consiglio comunale alle elezioni comunali di Parma 2022 (leggi risultati candidati sindaco e liste).
Il più votato è stato Lorenzo Lavagetto (Pd) con 1.153 voti, il doppio di Caterina Bonetti del Pd (seconda in assoluto con 674 preferenze). Completa il podio tutto Pd Manuel Marsico con 665.
Molto bene Antonio Nouvenne (525) e Leonardo Spadi (401) della lista “Michele Guerra Sindaco”, Federica Ubaldi (521, Civiltà Parmigiana), Anna Rita Maurizio (500, Emilia Romagna Coraggiosa), Virginia Chiastra (349, Vignali sindaco), Marco Bosi (406, Effetto Parma).
PER PARMA 2032 (Giampaolo Lavagetto)
1. PAOLA BOETI 119
2. GIANLUCA ZONI 100
3. VINCENZO SIENNICA 88
4. ANITA GUAZZO GERARDI 66
5. ENRICO CARAFFI 56
6. CANDIDA MORREALE 49
7. VERONICA SERATI 49
8. GIOVANNI FERRARI detto GIO 45
9. GIULIANO AMADASI 37
10. FIORENZA CIARELLI 35
11. FRANCA MIANI in ULUHOGIAN 35
12. MARISA MAGRI 34
13. GIANLUCA PESCI 34
14. EMMADESIREE CIABURRI GALASSO detta DESI 32
15. LUNI COLLA 31
16. ISABELLA GRASSI 25
17. CECILIA ZANACCA 21
18. FABRIZIO MINARDI 18
19. EMANUELA PIZI 18
20. PATRIZIA TRAMONTIN 17
21. CRISTINA ALLODI 16
22. GIANLUCA CROSTA 13
23. EUGENIO MARIA DEGIACOMI 12
24. EDOARDO GRASSI 11
25. MARCO MARUCCO 10
26. ANTONIO SOLANO 10
27. FRANCO GRECI 7
28. ORIETTA BONAZZA 6
29. VLAD BUDU 4
30. AGNES LAURE MAKAMTE TENE 2
31. GUIA ELLENA 1
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L’ALTRA PARMA (Marco Adorni)
1. ROSOLINO CIRRI 84
2. LIA BARBIERI 23
3. ALFREDO RUFFINO 13
4. DANIELE GHIRARDUZZI 12
5. SILVIA DI CATALDO 12
6. PATRIZIA ADORNI 11
7. ROBERTA PALUMBERI 11
8. CRISTINA GABBA 10
9. ROBERTO PELLEGRINI 9
10. PIETRO SERVENTI 9
11. ROBERTO DALL’AGLIO 8
12. SYLWIA MARIA LIPINSKA 6
13. ROBERTO ANTOGNARELLI 5
14. MATTEO MASI 5
15. MARTINO BONARDI 5
16. ALESSANDRA FERRI 4
17. SAMANTHA BRUNI 4
18. ANNAMARIA SOREGAROLI 4
19. CRISTIANA MAMBELLI 4
20. GIOVANNI COLLA 4
21. ROBERTO COLLA 2
22. MORENO BAZZINOTTI 2
23. ELVIRA CAMPANA 2
24. ALBERTO MELOTTI 2
25. ILARIA BERTOLI 2
26. ENRICO MAGNANI 1
27. MARIA TERESA GALASSO 1
28. PAOLA CONTINI 1
29. EDUARDO ESTEBAN FERRETTI 1
30. DINO BRUSCO 0
31. DAVIDE TESSE 0
32. EMANUELE PUGLISI 0
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POPOLO AL POTERE! (Andrea Bui)
1. SOFIA BACCHINI 96
2. EMANUELE LEONARDI 78
3. NICOLO’ BARUFFINI 71
4. VINCENZO BRUNO 63
5. LEYLA AKGUL 55
6. ERIKA EMILIA LUISA TROMBI 44
7. PETRA COLOMBO 41
8. MARIA ELENA ANTINORI 38
9. DOMENICO COLANINNO 30
10. ANDREA BOTTIONI 29
11. MAURO DAZZI 28
12. ALICE VOX 25
13. GIULIO NORI 25
14. GABRIELE SIGNANI 22
15. MARCO ROMEO 14
16. SILVIA LUMACA 13
17. ABDER RAZZAQ SHIHADEH 12
18. LUCIA NERA PISSARD 12
19. ALESSANDRO FRANCISCI 10
20. IGOR MICCIOLA 9
21. FRANCESCA MARUSI 8
22. ILARIA BONCI 8
23. DANIELA MONTEVERDI 6
24. GRAZIANO ANDREASSI 2
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RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA E PCI (Andrea Bui)
1. ANTONIO VARATTA 49
2. CECILIA SALVINI 36
3. GIOVANNI BASTONI 32
4. GIULIANO AMADEI 28
5. CRISTIAN RAVANETTI 24
6. VITTORIO PARISI 19
7. LODOVICO CUTAIA 19
8. MAURO BOCCHIA 16
9. FRANCO FERRARI 14
10. ALICE MONTECCHINI 13
11. ALESSANDRO FERRARI 12
12. FRANCA LAVIOSA 11
13. ROSSANA VECCHI 10
14. DAVIDE CASTOLDI 7
15. LEONARDO CORUZZI 7
16. RINA ZARDETTO 7
17. DIEGO BIGI 6
18. ROSSANA SPOCCHI 6
19. ANDREA STRAMBACI 6
20. MARIA CRISTINA GENESI 5
21. ELISA GIOVANARDI 5
22. REKA MADOI 5
23. ALEXANDR BELLETTI 4
24. GUGLIELMO CORDANI 4
25. ANGELA PROIETTO 4
26. ANTONIO DE CARLO 3
27. AMALIA ZANZA 3
28. RICCARDO OLIVIERI 2
29. SALVATORE DI MAIO 1
30. FILIPPO VERNIZZI 1
31. PIETRO CERATI 0
32. FABIO FERRARIS 0
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PARTITO DEMOCRATICO (Michele Guerra)
1. LORENZO LAVAGETTO 1.153
2. CATERINA BONETTI 674
3. MANUEL MARSICO 665
4. FRANCESCO DE VANNA 549
5. DARIA JACOPOZZI 493
6. SANDRO MARIA CAMPANINI 474
7. ALICIA MARIA CARRILLO HEREDERO detta CARRILLO 332
8. GABRIELLA CORSARO 299
9. CATERINA CONFORTI 294
10. ALESSANDRA TAZZI 241
11. STEFANO CANTONI 229
12. GIULIO GUATELLI 222
13. FRANCO TORREGGIANI 219
14. VICTORIA INIOLUWA OLUBOYO detta VICTORIA 213
15. MARCO ALFREDO ARCIDIACONO 203
16. FEDERICA CARPI 183
17. SARA SOLIANI 183
18. ALESSANDRA PALUMBO 152
19. MARCO VIRGOLI 117
20. GIOVANNI TEDONE detto GIANNI TED 115
21. ALESSANDRA BIANCHI 104
22. GIOVANNI CASELLI 102
23. MICHELE GABELLI 86
24. MAFALDA BONATI 84
25. ESMERALDA SPAHIU 73
26. PASQUALE la TORRE 63
27. MATA MAXIME ESUITE MBANDA’ 62
28. SARA PORTESANI 58
29. BRUNO CAVALIERI 52
30. PAOLO MELEGARI 50
31. SILVANA ERASMI 44
32. FRANCESCA DE VITA 12
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EFFETTO PARMA (Michele Guerra)
1. MARCO BOSI 406
2. MICHELE ALINOVI 254
3. ORONZO PINTO 241
4. CRISTIAN SALZANO 227
5. INES SELETTI 223
6. SEBASTIANO PIZZIGALLI detto PIZZI 203
7. DONATO REVERBERI 157
8. ANNA PETRUZZIELLO 147
9. ELISABETTA QUARANTA 108
10. IURI PESSINA 97
11. BARBARA ZALLIO 95
12. LORENA DEANTONI 77
13. DAVIDE GRAZIANI 76
14. MONICA REGGIANI 74
15. MICHELA CAVATORTA 65
16. LAURA CASTALDINI 62
17. ROBERTO MASSARI 53
18. ALESSANDRO ZACCARDI 51
19. FERDINANDO DE MARIA 50
20. SIMONA BIANCHI 44
21. ALESSANDRO CERESINI 44
22. CRISTINA DI PATRIA 38
23. VALERIA MACALUSO 38
24. GIULIO RIZZI 38
25. ALFONSO FALZONE 32
26. SONIA ROBUSCHI 32
27. ALVARO GAFARO BARRERA 31
28. DANIELE BOLOGNA 23
29. ANDREA ROSI 21
30. LAURA CHIARI 18
31. MASSIMILIANO GRASSI 12
32. ADRIANO FUSO 9
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ONDA (Michele Guerra)
1. GIULIA LANZAFAME 131
2. PAOLA MONTERMINI 56
3. DANIELE PICCIONI 53
4. GIANLUCA LORENTINI 53
5. VALERIA DI COSMO 41
6. SILVANO ORLANDINI 34
7. TUDOR MIHAI HAJA 28
8. FEDERICO VALENTI 22
9. LUCA AMADASI 21
10. FRANCESCO TROMBI 19
11. ALFREDO BONASSI 18
12. GIORGIO BOCCHIALINI 18
13. JESSICA BONATI 18
14. ELISA PIAZZA 17
15. CRISTINA LATTUCA 16
16. SILVIO MALACARNE 15
17. ALESSANDRO LAPETINA 15
18. MATTIA STERZI 13
19. SIMONA MARZO 12
20. GIACOMO PELLIZZONI 10
21. MATTIA CURTO 9
22. MASSIMO BLU PELLERANI MAGNI 8
23. CECILIA CERESINI 8
24. MASSIMO SONCINI 6
25. IVAN DE BIASI 6
26. MIRELLA ELISABETTA BEGGIO 5
27. BELLAL YAHIAOUI 1
28. GIAMPAOLO VARANI 1
29. GIULIA FONTANA 1
30. DANIELA MUNEROTTO 0
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MICHELE GUERRA SINDACO (Michele Guerra)
1. ANTONIO NOUVENNE 525
2. LEONARDO SPADI 401
3. SABA GIOVANNACCI detta SABA 279
4. DAVIDE LAZZERONI 254
5. DAVIDE ANTONELLI 232
6. ELISA MARIA PIA AMBRA 148
7. EMMA NICOLAZZI BONATI 128
8. FERDINANDO SANDRONI 125
9. UMBERTO GUIDONI 120
10. MARCO BOSELLI 92
11. JACOPO VILLA 91
12. CHIARA THEY 78
13. GIANCARLO GARAVALDI detto GENKI 77
14. SANDRA MAZZIERI 65
15. GIANCARLO BUCCARELLA 64
16. ROBERTO PIO RODIO 51
17. IOANA VERBANCU 51
18. JOY TEMILOLUWA OLAYANJU detta JOY 50
19. MARCO ROSSI DEL CHICCA 50
20. GIANLUIGI GIACOMONI 47
21. FRANCESCO UGHETTI 45
22. GIACOMO MARZI 37
23. COSTANZA SIRAGUSA 35
24. ISOTTA VIOLANTI 35
25. MARIA GIULIA CORAZZA 34
26. BEATRICE ROSSI 34
27. MANUELA DI FABIO 32
28. EHOUSSOUA REBECCA NIANZOU 31
29. FRANCESCO SANSONE 30
30. NICOLO’ MONTALI 27
31. MARTINA LOSSI 5
32. SARA SKY SCHUTTE detta SARA SKY 5
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CANTIERE RIFORMISTA (Michele Guerra)
1. CARLOTTA RICCHETTI 74
2. GIACOMO VESCOVINI 49
3. FILOMENA DE LUCA 41
4. FRANCESCO ZANAGA 37
5. ENRICA COTTI 32
6. PIETRO SETTI 26
7. VINCENZO PINCOLINI 25
8. DOROTEA DI GIORGIO 20
9. MIMMO QUATTROCCHI 19
10. DAVIDE VINCENT MAMBRIANI 17
11. MICHELE RIGNANESE 17
12. ALFONSO APICELLA 14
13. GIORGIO LOVILI 9
14. FABIO PETROLINI 7
15. GIACOMO MANZINI 3
16. AGATA ALONGI 2
17. STEFANO ANNOVI 2
18. MARIA RITA CORRENTI 2
19. MARIA GUALDINI 2
20. ALESSANDRA GALLINA 1
21. RICHAURY NELIZA SILVERIO PARADES 1
22. LAURA CHIONI 0
23. SILVIA TONELLO 0
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PARMA – LA SINISTRA CORAGGIOSA (Michele Guerra)
1. ANNA RITA MAURIZIO 500
2. CARLO CALZETTI 165
3. MARCO BOSCHINI 159
4. GRAZIA FERDENZI 122
5. CLAUDIO LOMBARDELLI 80
6. URIMUBENSHI MUREKABIRI detta ENATHE 70
7. MARCELLO SCARDINO 61
8. ALBERTO MUTTI 60
9. MARIA TERESA GAGGIOTTI 55
10. MARCO SACCANI 46
11. ALDO MONTERMINI 41
12. ANDREA MORDONINI 35
13. FELICE RIZZA detta FELICETTA 25
14. FRANCESCO SAMUELE 25
15. THOMAS EMILIANI 21
16. PAOLA GRANDI 21
17. GIULIA GUARESCHI 17
18. PAOLO BARBARO 12
19. EUGENIA CALUNGA 12
20. CLAUDIA MELE 10
21. ELISANGELA RANALLI 9
22. MARIA MARGHERITA GHINI 8
23. ROBERTO RANALLI 7
24. MATTEO PISCINA 4
25. LORENZA PIGA 3
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FRATELLI D’ITALIA (Priamo Bocchi)
1. GIUSEPPE TRAMUTA 236
2. GIORGIO STECCONI BORTOLANI 166
3. MASSIMO DE MATTEIS 161
4. NICOLETTA NAPOLI 111
5. FABIO GARGIONI 82
6. ILARIA MOLINARI 82
7. LUDOVICO NESI 45
8. CRISTIAN VALLARA 42
9. MARTA VIAPPIANI 41
10. ALBERTO DE DOMINICIS 40
11. DAVIDE LABRINI 30
12. ALESSANDRA MANZELLA 29
13. CIRO INGUI’ 28
14. MARIANNA MALORI 24
15. PERLA AMMIRATO 23
16. ARTURO PAGNANELLI 20
17. DANILO AZZI 18
18. STEFANO BORTOLOTTI 17
19. NADIA BELLI 16
20. SIHEM BEN ABDELAFOU 15
21. ANDREA BROZZI 15
22. MARCO BUTTERI 15
23. NAWFAL AHMED MOHAMED SALIH 11
24. SIMONA MARI 10
25. RAFFAELE di NUNZIO 8
26. ANNA MARIA TURNI 8
27. FRANCESCO AGADI 7
28. VALERIA PETRECCA 7
29. LUCA BERTINELLI 5
30. GIANLUCA FERRI 1
31. LUIGIA PELLEGRINO 1
32. RAIMONDO BENTIVEGNA 0
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NOI SIAMO DAVVERO (Gaetano Vilnò)
1. CINZIA ARCARI 33
2. IVAN CASTAGNETTI 29
3. DIEGO ASSANDRI 27
4. PAOLO FERRARI 23
5. GIUSTINA ROSSETTI 19
6. SABRINA MARELLI 13
7. SARA BALZANELLI 13
8. ANDREA DATTARO 13
9. BARBARA COLABOVE 11
10. SCILLA BOLSI 11
11. CINZIA RUSSO 11
12. EZIO MUTTI 8
13. ROSSELLA ZONI 8
14. ROSSELLA BASSANI 7
15. SABRINA CASOLI 6
16. STEFANO MAGNANINI 6
17. PAOLA CERVIA 2
18. GIOVANNI LUCA BONDINI 0
19. ANGIOLINO LOMBARDI 0
20. KATIUSCIA ARBA 0
21. MARIA PREZIOSA VILLANO 0
22. ELEONORA CORRADI 0
23. GIANNI FULGONI 0
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EUROPA VERDE PARMA (Enrico Ottolini)
1. NICOLA DALL’OLIO 363
2. CHIARA BERTOGALLI 254
3. SARA FALLINI 137
4. VITTORIO FAVARO 107
5. LUCA FORNASARI 85
6. LUCIA PINARDI 74
7. XIMENA MALAGA PALACIO 66
8. ANNA BERTONI 66
9. ROLANDO CERVI 65
10. GIULIA BERNI 45
11. EMANUELA BAISTROCCHI 43
12. PATRIZIA ROSSI 32
13. EMILIA MANFREDI 31
14. TOMMASO GIOVANNI UGOLOTTI 30
15. PIERO ARGANINI 29
16. ANDREA GALLETTIc29
17. SANDRO MELI 28
18. MAURIZIO BOCCHI 25
19. ROBERTO ALLEGRI 22
20. MARIATERESA PORTESANI 22
21. GEMMA ADORNI 21
22. SIMONA BERNAZZOLI 20
23. PIETRO COPPI 20
24. VLADIMIR ALEXANDER RAMON LACHAISE 16
25. FRANCESCO BALDINI 14
26. ANDREA ADORNI 13
27. ROLDANO DE BASTIANI 12
28. GIOVANNI BERTOZZI 11
29. DAVIDE ROSSI 11
30. STEFANIA LA BADESSA 5
31. MAICOL CORRADI 2
32. FAUSTO RICHETTI 2
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3V (Luca Galardi)
1. RAOUL CIPOLLONE 54
2. MARA VESCOVI 30
3. LUCIANA BELLINI 27
4. DAVIDE ALBERTINI 22
5. GIOVANNA ALFANO 17
6. MARIANGELA SASSI 17
7. MARIA CHIARA VERDELLI 17
8. LUCA RONCHINI 12
9. MASSIMO CANTONI 10
10. RICCARDO TREVISAN 8
11. MICHELE ROSA-DONATI 7
12. GIOVANNA LIBANORI 6
13. LAURA GALARDI 6
14. VALENTINA TAROCCHI 5
15. ALESSANDRA FOLLONI 4
16. ROBERTO RIO 2
17. DAVIDE RIDENTI 2
18. ALESSANDRO BERTOLOTTI 1
19. FABIO LANZI 1
20. SARA MIODINI 1
21. LAURA TANZI 0
22. STEFANO MACCAGNI 0
23. MARCELLA ALBANTI 0
24. PAOLO CARICATI 0
25. VALENTINA MONTANUCCI 0
26. CRISTINA D’ONOFRIO 0
27. ENRICO SCOTTI 0
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VIGNALI SINDACO (Pietro Vignali)
1. VIRGINIA CHIASTRA 349
2. ARTURO DALLA TANA 199
3. FABRIZIO PALLINI 190
4. MARCO OSIO 139
5. ANDREA AIELLO 100
6. PAOLO PESCHIERA 96
7. LUIGI TOMASELLI 78
8. CRISTINA ZAROTTI 72
9. MARIO TALIANI 70
10. MATTEO BAROZZI 69
11. STELLA PIAZZA 62
12. GABRIELE ANDREETTI 50
13. CRISTINA CONTI 50
14. FEDERICO GIACOMAZZI 49
15. FRANCESCA BOCCHI 39
16. FRANCESCO COLACICCO 38
17. ETTORE DEL PICCHIA 37
18. GIUSEPPE MAGNANI 37
19. STEFANO CAGNOLATI 32
20. LAURA SALVETI 32
21. ANTONIO SLAWITZ 28
22. ROBERTO VOLTOLINI 28
23. RAFFAELE FRIGO 27
24. PAOLA CONTI 24
25. DIEGO MARIO NOTA 22
26. FILIPPO MARIA DONATI 20
27. LEE BITTON 17
28. MATTEO GIANFORME 15
29. CARLA INNOCENTE 14
30. ROBERTO ROSSI 14
31. ILARIA SCIPIONI 8
32. PAOLA PELLEGRI 4
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BERLUSCONI PER VIGNALI (Pietro Vignali)
1. LAURA SCHIANCHI 150
2. LEONARDO CASSINELLI 133
3. GIOVANNI GIUSEPPE CUNETTO 82
4. MARIA TERESA TIRELLI 64
5. MASSIMO PETRELLI 60
6. ROSANNA CASAROLI 56
7. FRANCESCO RUTELLI 51
8. PAOLO DETULLIO 47
9. MASSIMO TANNOIA 32
10. MARIA VITTORIA VALDRE’ 30
11. FEDERICO BOTTI 29
12. CLELIA FERRARI 29
13. LUCA LA TORRE 27
14. GIANFRANCO SIMONETTI 27
15. ANGELA SPOCCI 24
16. VALERIA GUERRA 19
17. ALESSANDRO CAPRA 15
18. STEFANO FERRARI detto FERRO 13
19. FABRIZIO ROSSI 13
20. FRANCESCA DEVINCENZI 12
21. PIER LUIGI UTINI 10
22. CRISTINA BENASSI 8
23. BEATRICE PERONACI 8
24. GIADA FONTANA 6
25. ISABELLA SPANO’ 5
26. CLAUDIO BIANCHINI 4
27. FRANCESCO FERRI 4
28. LIA CAVOZZA 3
29. MARCO RICORDA 2
30. MICHELE GANDOLFI 0
31. ANTONIO GIULIANO 0
____
LEGA SALVINI PREMIER (Pietro Vignali)
1. LAURA CAVANDOLI 292
2. EMILIANO OCCHI 217
3. ANDREA BETTATI 193
4. MAURIZIO CAMPARI 158
5. EMANUELA BELLANTE 112
6. CIRO VERDE 105
7. MARCELLO AMADEI 96
8. PAOLA ZANICHELLI 84
9. CARLOTTA MARU’ 72
10. DAVIDE ZAMBRELLI 69
11. MONICA MOSCHIONI 56
12. SILVIA RAGONE 47
13. GIUSEPPE TROIANO 47
14. GIOVANNI CAPECE 37
15. FABRIDI LALLI 30
16. MICHELE MEZZADRI 29
17. BARBARA MONTANINI 29
18. LAURA CERESINI 27
19. PAOLO AZZALI 25
20. ANDREA PEZZOLLA 22
21. LUCA BILZI 17
22. CLAUDIA GRANATA 12
23. MATTEO MENOZZI 12
24. ALESSANDRO GUARDAMAGNA 8
25. PIERGIUSEPPE FROLDI 5
26. BARBARA GANDINI 4
27. RIENZO MONFERDINI 4
28. CLAUDIO SERVENTI 4
29. ROBERTO PIASTRA 3
30. FRANCO MANZINI 2
31. MARTINA ZORANDI 2
32. CARLO BERTOLOTTI 0
____
SICUREZZA E DECORO (Pietro Vignali)
1. NICOLA LAZZARI 53
2. CHIARA FERRI 42
3. LUCA BOLZONI 36
4. PAOLO CHIARI 36
5. GIUSEPPE PIONETTI 27
6. ALDO RIZZOLI 26
7. MARCO MENEGATTI 23
8. FADHILA BEN AZIZA 20
9. ROBERTA DONDI 19
10. FRANCO ALZAPIEDI 17
11. ELISABETTA ORZI 17
12. FRANCESCO DE LUCIA 14
13. ALESSANDRA SCERRA 14
14. MARGHERITA GIORDANO 13
15. ELEONORA ANTONICO 12
16. YUAN YUAN KELLY CHEN 12
17. MARGHERITA AMBROSIO 11
18. FILIPPO GHIRETTI 11
19. FRANCESCA CAPELLI 8
20. CORRADO GOZZI 8
21. CARLO SCHIAVONE 6
22. ROCCO SORRENTINO 6
23. MATTEO DALLATANA 5
24. FILIPPO DELL’EVA 5
25. PAOLO ROSSI 5
26. FOSCO FIORAVANZI 4
27. ASIA HELENA TURE 4
28. LETIZIA GONIZZI 3
29. ROBERTO RUGGERI 3
30. ARMANDO PERLINI 2
31. PAOLO LUCA CAROBBI 1
32. MAURIZIO DOMOLATO 1
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AMBIENTE E SALUTE (Pietro Vignali)
1. GIANLUCA SNELLI 32
2. GIUSEPPE FERTONANI AFFINI 27
3. FIORENZO BARONI 25
4. DEVID BROZZI 21
5. ANDREA DODI 16
6. VINCENZO VILLANI 14
7. FILOMENA ROSA MARIA MANFREDA 13
8. OTTORINO RAMPLOUD 12
9. MARIA GABRIELLA SCAGLIONI 11
10. VALENTINA CECCATO 9
11. SILVIA NIEDDU 9
12. CARLA BARDIANI 4
13. SARA TARDIO 4
14. ALESSIO BRACCI 3
15. SALVATORE LO BELLO 3
16. ANGELO SILVA 3
17. DAVIDE GORLINI 2
18. FRANCESCA SURANO 1
19. GIANFRANCO PETRUNGARO 0
20. ANGELO SARAO’ 0
21. ROSSANA TEDESCO 0
____
CIVILTA’ PARMIGIANA (Dario Costi)
1. MARIA FEDERICA UBALDI 521
2. VINCENZO PANNO 198
3. PAOLO MORA 164
4. AMBRA FONTANESI 149
5. PIERLUIGI TOTI 126
6. STEFANO IMBRO’ 110
7. FEDERICO GIORDANI 106
8. ALESSANDRO MILIOLI 102
9. MARTA TORELLI 81
10. CAMILLO ANTONUCCI 78
11. ROBERTO GAIANI 78
12. GIUSEPPINA RUBANO detta GIUSY 72
13. MARIA ANTONELLA TAMMUZZO detta MARIELLA 69
14. GIOVANNI LUCA MASCARI detto GIANLUCA 64
15. CRISTINA GROSSI 61
16. VINCENZO COSI 56
17. PAOLO SOMACHER 53
18. CATALDO BARATTA 49
19. ALDO USBERTI 41
20. MAURIZIO DALLATANA 39
21. PAOLO POLETTI 39
22. ENRICO MAGHENZANI 26
23. GIOVANNI PINI 26
24. MARTINA DELFRATE 23
25. ENRICO GALLARATI 23
26. MARGHERITA DELFRATE 21
27. ELENA PALUAN 21
28. DIMITRI STOCCHI 21
29. FRANCESCA MONTRESOR 16
30. STEFANO ESSERAIRI 12
31. VALENTINA PUGNANA 12
32. GLORIA FERRARI 10
_____
PROGETTO DI COMUNITA’ (Dario Costi)
1. CLIO BIGARO 117
2. CORRADO CONTINI 116
3. ALAIN GENNARI 57
4. MICHELE TRIMARCHI 42
5. FABIO VANNI 40
6. IVAN COCCONI 40
7. CHIARA MOLINARI 35
8. VINCENZO VIOLI 32
9. GIANLUCA LUCCHINI 30
10. LORENZO TORELLI 29
11. EMANUEL RIGONI 22
12. MONIA ZANLARI 21
13. MARIA DELLA ROVERE 20
14. MASSIMO ROLLO 15
15. PIERA MARIA FERRINI 15
16. GNALY ACHILLE BESSOU 12
17. ALESSIO ALBERINI 11
18. STEFANO FRUNGILLO 11
19. EDWIGE IRMA JOELLE SERY KOSSOUGRO 10
20. VANNI BELLI 9
21. KATIA PONZINI 6
22. MICHELE FEDI 6
23. CRISTINA BATTAGLIOLI 6
24. MARCO DE ROSSI 5
25. TOMMASO MONARDI 5
26. STEFANO GUIDA 4
27. MONICA MALPELI 3
28. GIUSEPPE DE FILIPPIS 2
29. ORNELLA ACCETTA 1
30. JANET PAJA 1
31. DANIELA BARBIERI 1
____
ORA (Dario Costi)
1. SERENA BRANDINI 236
2. MATTEO CURTI 231
3. MATTEO FERRONI 106
4. STEFANO DELENDATI 98
5. LUCIANA PINI 92
6. MARIA MONOPOLI 69
7. CESARE GIUNIPERO 59
8. SARA MINGOLLA 59
9. MARCELLO PIOLI 45
10. RENZO RIZZO 44
11. MICHELE POLINELLI 44
12. FABRIZIO FABBRI 42
13. SEBASTIANO PORTA 42
14. ALESSANDRO GAINOTTI 42
15. ALESSANDRA TOVAGLIERI 39
16. GIUSEPPE DALLARA 38
17. CONCITA NATOLA 32
18. MATTEO SACCHI 27
19. ORAZIO CARUSO 26
20. EMILIA PEDRELLI 24
21. EMILIO RESTORI 18
22. LUCA FARINOTTI 17
23. LEONARDO BENAZZI 16
24. ALESSANDRO CASTILLETTI 15
25. PIETRO COLOMBO 15
26. ALESSANDRO MOLLICONE 13
27. ANGELA SEBASTIANELLI 13
28. FRANCESCA MERCADANTI 8
29. EMANUELE ORTOLAN 7
30. ARIANNA SACCANI 5
31. GIOVANNI DI BENEDETTO 4
32. INGA DALL’AGLIO 3
____
GENERAZIONE PARMA (Dario Costi)
1. LUCIO ROSSI 75
2. SIMONA MORA 65
3. MARCO BERNARDINI 64
4. TOMMASO BARATTA 35
5. EDGARDO RICCOBENE 30
6. MARCO GODI 23
7. LUCA VEZZANI 17
8. MATTIA CANTARELLI 17
9. LAURA VEZZANI 16
10. SARA SAIDANA 13
11. TOMMASO MORA 13
12. LORENZO FAROLDI 11
13. ALICE RINGOZZI 7
14. GIORGIA UBALDI 6
15. CATERINA BOCCHI 4
16. PAOLO BOCCHI 4
17. JESSICA PISTIS 4
18. ANDREA MAVILLA 4
19. SILVIA FERRARONI 4
20. FABIO CAVAZZINI 3
21. NICOLA BONARDI 3
22. DIEGO ZANETTI 3
23. CARLOTTA ROSSI 2
24. MICHELE ROSSI 1
25. SARA STEVANO 1