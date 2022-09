“Tutti in campo – diritto allo sport”:  210mila euro per sostenere la pratica sportiva giovanile a Parma

Finalmente si torna tutti in campo! Il Comune di Parma per contrastare l’abbandono sportivo e allargare il più possibile la sana abitudine alle discipline, conferma anche per questa nuova stagione che segnerà la completa ripresa delle attività le risorse del bando “Tutti in campo – diritto allo sport”. Si tratta di un progetto promosso e realizzato dal Settore Sport del Comune di Parma, che vuole garantire ed incentivare la pratica sportiva giovanile, sostenendo con voucher destinati a giovani atleti l’iscrizione ad associazioni e società sportive di Parma.

“Siamo convinti da anni che lo sport sia una componente educativa fondamentale nella crescita dei ragazzi e abbiamo voluto garantire un sostegno economico per la disciplina sportiva che più li diverte e li appassiona in questo momento particolarmente complicato per le famiglie. Si sta abbassando l’età dell’abbandono sportivo, vogliamo dai un lato far conoscere i diversi sport con iniziative come Alè Parma Sport Festival e, ora, dare un concreto aiuto affinchè l’attività sportiva diventi una parte preziosa della vita di tutti i ragazzi e le ragazze di Parma” ha commentato in merito all’avvio della nuova edizione di Tutti in campo l’Assessore allo Sport Marco Bosi .

Possono richiedere il buono, di importo massimo di 500 euro e per una sola disciplina, i ragazzi e le ragazze nati/e tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2015, residenti nel comune di Parma e iscritti ad associazioni e società sportive operanti sul territorio parmense, riconosciute nell’albo CONI e accreditate dal Comune di Parma. Le famiglie dei minori devono avere un Indicatore situazione economico equivalente (ISEE) che non deve superare i 12.000 euro.

La domanda va presentata esclusivamente online, dal 27 settembre 2022 al 27 ottobre 2022, accedendo con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) alla pagina: www.servizi.comune.parma.it

Negli anni precedenti il progetto “Tutti in campo – diritto allo sport” ha già avuto un grande successo: nel 2021 sono stati erogati 856 voucher, distribuiti a 67 associazioni sportive, per un importo pari a 213.303,05 euro. Nel 2020 sono stati erogati 393 voucher, distribuiti a 35 associazioni sportive, per un importo pari a 91.556,30 euro. Quest’anno la prenotazione di spesa ammonta a 210.000 euro.

Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte al Settore Sport – Residenza Municipale, strada Repubblica n. 1 – Tel. 0521.218666 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18) e all’indirizzo mail sport@comune.parma.it

Bando al link: https://www.comune.parma.it/it/servizi/cultura-sport-e-tempo-libero/contributi/erogazione-contributi-iscrizione