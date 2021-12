UGL Parma: “Si convochi il tavolo sindacale su PGE”

L’Unione Generale del Lavoro di Parma, ricordando di essere una organizzazione sindacale confederale e firmatari del contratto nazionale del Commercio, lamenta la mancata convocazione al tavolo sindacale tra il Comune di Parma ed i sindacati sull’affaire Parma Gestione Entrate.

L’Ugl, da sempre attiva nella difesa dei diritti dei lavoratori e capace di sintesi proattive atte alle migliori soluzioni per la piena soddisfazione delle esigenze datoriali e dei lavoratori, alla luce dei recenti resoconti apparsi sui quotidiani locali, ritiene quanto mai opportuno, poter esporre le proprie soluzioni all”amministrazione Comunale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

Il futuro della riscossione dell’Ente di Piazza Garibaldi è un tema molto delicato, soprattutto in questi giorni in cui, in Consiglio Comunale le opposizioni hanno aperto, proponendo l’affitto del ramo di azienda piuttosto che la cessione, ad uno scenario non studiato dall’Ente nel documento tecnico presentato.

L’Ugl valutando fondamentale, soprattutto in questo periodo storico, che il Comune di Parma non sia il promotore di precarietà lavorativa, propone all’Ente di effettuare uno studio appropriato su questo tema per il completamento del quadro tecnico.

E chiede di un incontro per discutere della questione.

Ugl Parma