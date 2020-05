Ulton vuole uscire dal box in cui è chiuso da 6 anni

Simil Jack Russell, maschio, 6 anni.

Ulton, questo è il suo nome, perlomeno è quello scritto sul suo libretto, ma molto probabilmente nessuno lo ha mai chiamato per nome perché Ulton ha passato 6 anni chiuso in un box.

Adesso cerchiamo una famiglia che gli insegni cosa significa farne parte, essere amato, rispettato ed educato, gli andrà insegnato a sporcare fuori e non dove si abita (come ha fatto per 6 anni) ma lui è molto intelligente e dolce e vi saprà ripagare per la pazienza.

Ulton adottabile solo su Parma e provincia dopo controllo preaffido.

Per informazioni chiamare il numero 3472836796, risponde Sara (se non rispondo mandate un WhatsApp e sarete richiamati).