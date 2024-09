“Un futuro più verde lungo la via Emilia”: incontro pubblico con Angelo Bonelli

“Un futuro più verde lungo la Via Emilia”. E’ questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà sabato 21 settembre alle ore 18.00 presso il circolo Al Laghetto di San Donato nell’ambito della festa di Europa Verde Parma. L’incontro intende fare il bilancio delle politiche regionali in tema di territorio e ambiente e presentare le proposte di Europa Verde per una svolta green dell’Emilia-Romagna in vista delle prossime elezioni di metà novembre. Interverranno Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale Europa Verde – I verdi, Silvia Zamboni, vicepresidente assemblea legislativa regionale, Enrico Ottolini, consigliere comunale di Parma

“Quest’anno abbiamo deciso di organizzare la festa di Europa Verde appena fuori città nella bellissima campagna dei fontanili tra San Donato e Beneceto, un’area di grande pregio paesaggistico e naturale che risulta però minacciata dall’attuale progetto della Via Emilia Bis – dichiarano Nicola Dall’Olio e Sara Fallini, coportavoce dei verdi di Parma.”

“In vista delle prossime elezioni regionali, riteniamo che questo sia un luogo emblematico per promuovere un ripensamento delle politiche infrastrutturali, di governo del territorio e di tutela della biodiversità che guardi all’intero asse della Via Emilia, da Piacenza a Rimini. La crisi climatica e ambientale, che tutti paghiamo anche in termini di salute, richiede un deciso cambio di marcia rispetto a progetti e dinamiche sviluppiste del passato che non fanno che peggiorare la situazione senza portare alcuna reale ricchezza – proseguono Dall’Olio e Fallini.”

“Come Europa Verde Emilia-Romagna, dopo un dibattito democratico interno che ha visto coinvolte tutte le federazioni provinciali, abbiamo deciso di presentarci alle prossime elezioni regionali con la lista Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato presidente Michele De Pascale. Nell’assemblea regionale degli iscritti tenutasi a Bologna, abbiamo chiesto a De Pascale precisi impegni di programma per una chiara discontinuità rispetto alla precedente legislatura in materia di infrastrutture di trasporto, consumo di suolo, sviluppo delle fonti rinnovabili, prevenzione del dissesto idrogeologico, adattamento alla crisi climatica, riduzione delle emissioni inquinanti e tutela della biodiversità.”

“Sulla gran parte dei punti abbiamo trovato condivisione e, in generale, apprezzato la disponibilità all’approfondimento e al confronto. Ma è anche chiaro – concludono Dall’Olio e Fallini – che una svolta ecologista in Regione dipenderà, oltre che dalla forza delle idee, anche dalla forza dei numeri. E’ per questo che nei prossimi mesi ci rivolgeremo alle elettrici e agli elettori per fare di Alleanza Verdi e Sinistra la seconda forza della coalizione di centrosinistra con una decisiva presenza in Consiglio Regionale che possa comprendere anche un nostro rappresentante del territorio di Parma”.

Prima dell’incontro pubblico, il programma della Festa prevede alle ore 17.00 una visita guidata a piedi ai vicini fontanili con partenza dal circolo Il Laghetto. Dalle 19.30 aperitivo e cena e a seguire musica con Soul in due, tra classici italiani, pop contemporaneo e black music. Per aperitivo e cena è richiesta la prenotazione scrivendo a europaverdeparma@gmail.com