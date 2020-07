Un murales in ricordo della strage di Bologna del 1980

Si terrà domani, venerdì 31 luglio alle ore 10.00, presso la Stazione di Parma (Viale Paolo Borsellino 15) l’inaugurazione “Lost&found 1980-2020. Memorie private e collettive 40 anni dopo”, un murales per ricordare la strage di Bologna del 1980.

Saranno presenti:

– l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Michele Guerra

– la presidente di Stu Stazione Isabella Tagliavini

– il Delegato comunale al Decoro Urbano Antonio Maria Tedeschi

– il consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili Leonardo Spadi

– l’artista Alessandro Canu

Il “taglio del nastro” avverrà in contemporanea all’inaugurazione di altri due murales, a Bologna e Reggio Emilia (per mano di Collettivo FX e PsikoPlanet), sempre dedicati alle vittime della strage e promossi nell’ambito del progetto “Lost&found 1980-2020. Memorie private e collettive 40 anni dopo”: un percorso di arte pubblica sull’attentato del 2 agosto che attraversa strade e piazze con le opere di giovani artisti, tutti nati dopo il 1980, e che punta a realizzare un murale in ogni provincia dell’Emilia-Romagna.