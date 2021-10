Una nuova ambulanza in Pubblica donata in ricordo della Dott.ssa Graziella Cantini

Ieri, giovedì 21 ottobre, presso la Parrocchia Famiglia di Nazareth, in via Navetta, 35, a Parma, è stata inaugurata una nuova ambulanza per la Pubblica, la Papa 8.

Il mezzo è stato acquistato grazie alla donazione di Fabrizio Salti e di sua figlia, Maria Chiara, in ricordo della defunta moglie, la Dott.ssa Graziella Cantini.

Durante la cerimonia d’inaugurazione erano presenti i donatori, Fabrizio Salti, e sua figlia, Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma, Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi della Pubblica.

«L’idea di fare questa donazione – ha spiegato Fabrizio Salti, donatore e marito della Dott.ssa Graziella Cantini – è avvenuta quando ho smesso di lavorare nel 2019. Molti miei coetanei prestavano servizio di volontariato, io purtroppo, a causa dei miei malanni, fisicamente non potevo. Allora ho pensato di donare alla Pubblica un’ambulanza. In questo modo posso contribuire anch’io a far sì che le persone che ne hanno bisogno possano ricevere le adeguate cure. Inoltre questa donazione avviene per ricordare la morte di mia moglie, venuta a mancare nel 2015. Ci eravamo conosciuti nel 1969, e abbiamo trascorso una vita insieme. Sono sicuro che sarebbe stata orgogliosa di questo gesto, lei che per una vita intera è stata al servizio del Comune di Parma».«Sono felice di poter essere qua oggi – ha sottolineato Padre Assuero Mascanzoni – a benedire questa nuova ambulanza in ricordo di una persona di estrema dolcezza e bontà. Questo mezzo si prenderà cura delle persone che ne hanno bisogno, e porterà tanta speranza».

«Ci tengo di cuore – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica Parma – a fare un ringraziamento speciale alla famiglia Salti, che ha voluto, in questo modo così bello, ricordare una persona che non c’è più. Per noi è motivo di orgoglio portare per le vie della città questo segno di generosità, che ricorda una persona che rimane nel cuore dei propri cari e che anche noi vogliamo ricordare con molta gratitudine».

«Tutto il corpo militi – ha detto Filippo Mordacci, Comandante del corpo militi dell’Assistenza Pubblica di Parma – è estremamente grato per questa donazione. Questo gesto per noi è fondamentale per avere la garanzia di poter operare con mezzi di qualità ed efficienti. Metteremo subito in campo questa nuova ambulanza in modo da farla diventare nell’immediato uno strumento di accompagnamento e aiuto verso i cittadini di Parma. Questo è un vero regalo sia per l’Assistenza Pubblica che per tutto la città».