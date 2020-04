Una nuova ambulanza che ci invita a sorridere a chi ci vuole bene

Stamane, in via Del Taglio, presso il piazzale della Protezione Civile si è tenuta l’inaugurazione di una modernissima ed attrezzatissima ambulanza offerta da un anonimo donatore in memoria del professor Maurizio Gentilucci che è venuto a mancare alcuni anni fa.

Già negli anni scorsi era stata donata sempre in memoria dell’esimio professore di fisiologia umana un’utilissima ambulanza all’Assistenza Pubblica di Parma ed ora il nobile gesto si è ripetuto ma con un significato ed un senso ancor più importante. Infatti il progetto della donazione di questa seconda ambulanza era partito già prima della funesta emergenza causata dal nuovo corona virus e il mezzo di soccorso doveva servire soprattutto ai bambini malati e bisognevoli di cure; ora, a causa delle stringenti necessità, sarà utilizzato per i malati Covid-19 perché capace di alte prestazioni e allestito con tecnologia all’avanguardia.

Alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti, dell’assessore, nonché volontaria, Ines Seletti e del Presidente della SEIRS Croce Gialla Iannaccone, Don Roberto Grassi, assistente diocesano per la catechesi giovanile ha benedetto l’ambulanza che ci auguriamo serva a salvare molte vite umane. Tutti i presenti hanno sottolineato la grande valenza di una donazione come questa e hanno ricordato il Professor Gentilucci i cui meriti sono stati riconosciuti da tutta la comunità scientifica. Gentilucci dedicò gran parte della vita alla ricerca mettendoci passione e rimanendo fino alla fine una persona schiva, semplice e riservata.

La stessa riservatezza che ha contraddistinto l’anonimo donatore che ha voluto che fosse scritto sui fianchi dell’ambulanza la frase: ” sorridi sempre a chi ti vuole bene”. I ringraziamenti vanno anche a due ditte del parmense che hanno contribuito a questo progetto come la Gualerzi che ha donato le attrezzature medicali e la STEM di Medesano che tramite il proprio presidente Elio Menna ha offerto il sistema di ammortizzamento della barella.

Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni