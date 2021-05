Una nuova stagione di mobilitazione per l’Eutanasia Legale (di MarcoMaria Freddi)

Il 2021 è stato l’anno dove Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti anche in appello per l’aiuto fornito a Davide Trentini a raggiungere la Svizzera, dove ha ottenuto il suicidio assistito.

Sarà anche l’anno in cui il Parlamento dovrà farsi carico delle 140mila firme raccolte sulla proposta di legge popolare “Eutanasia Legale” e del richiamo della Corte Costituzionale.

Il 2021 sarà l’anno della ripresa della nostra mobilitazione in tutta Italia.

L’Associazione Luca Coscioni è pronta a tornare nelle piazze italiane con una mobilitazione per l’Eutanasia Legale dal 14 al 16 maggio 2021.

Saremo in via Mazzini a Parma a promuovere la raccolta firme referendaria che inizierà il 1° di Luglio.

Questo il quesito referendario: https://referendum.eutanasialegale.it/

E’ convinzione comune, diffusa nella cittadinanza italiana la necessità di legalizzazione l’Eutanasia, legalizzare la libertà di scelta ed autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze.

E’ il momento di consentire ai cittadini di scegliere tra l’eutanasia clandestina all’italiana e l’Eutanasia legale come deve essere in uno Stato di diritto, in uno Stato laico.

Chiediamo a tutti i cittadini di recarsi al nostro tavolo dal 14 al 16 di Maggio in via Mazzini a Parma ma anche ai Consiglieri comunali o gli avvocati per autenticare le firme oppure alle associazioni, alle cooperative, ai partiti o ai sindacati per mettere a disposizione persone o spazi per raccogliere le firme a partire dal 1° di Luglio 2021 per la raccolta referendaria.

Per tutto questo, scrivete a marcomaria.freddi@gmail.com per ardire alla mobilitazione dal 14 al 16 maggio 2021e alla raccolta firme a partire dal 1° di Luglio 2021.

Il Referendum per l’Eutanasia Legale è promosso da Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile, Consulta di Bioetica ONLUS, ArciAtea, Lista civica Milano Concreta e da tutte le associazioni, movimenti o partiti che si vorranno unire.

MarcoMaria Freddi – Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans

Consigliere Comunale di Parma