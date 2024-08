Unione Pedemontana: ecco il nuovo Consiglio

Fiocco azzurro per il nuovo Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense, rinnovato in parte a seguito delle elezioni comunali di Collecchio e Montechiarugolo dello scorso giugno che hanno visto la riconferma dei sindaci uscenti, Maristella Galli e Daniele Friggeri.

Il nuovo parlamentino si è insediato ufficialmente con la seduta in videoconferenza di martedì 30 luglio, aperta dal neopresidente dell’Unione e sindaco di Felino, Filippo Casolari, con il ringraziamento ai dipendenti dell’ente e il benvenuto con l’augurio di buon lavoro ai nuovi eletti. Casolari ha poi rivolto un saluto particolare a chi è “uscito di scena”: l’ex «grande presidente» Giuseppe Meraviglia e la ex capogruppo di opposizione Patrizia Caselli, «una donna libera, che ha dato tanto politicamente e umanamente. Ci mancherà per il suo aspetto e lato umano, per la gentilezza, sempre rispettosa di tutti i ruoli».

I nuovi volti collecchiesi sono quelli di Francesco Fedele e Giorgio Rossi, entrambi in quota alla minoranza, che vanno ad affiancare i tre riconfermati concittadini di maggioranza: la sindaca Galli, Marco Delmonte e Roberto Dallavalle. Completamente innovata invece, ad eccezione del sindaco Friggeri, la rappresentanza di Montechiarugolo, con l’ingresso di Sara Bianco e Federico Salgado per la maggioranza, mentre a rappresentare la minoranza è arrivato Massimiliano Bonu.

La seduta è proseguita con l’elezione del presidente del Consiglio e del suo vice, dei gruppi consiliari e dei componenti delle commissioni. Il nuovo presidente, espressione della maggioranza, è Marco Delmonte, che avrà per vice Francesco Fedele. «Sono onorato e ringrazio per la fiducia – sono state le prime parole di Delmonte dopo lo spoglio delle schede -. Cercherò di guidare al meglio Consiglio, proseguendo nel solco di chi mi ha preceduto e sarò il presidente di tutti».

Per quel che riguarda i gruppi consiliari, la maggioranza di centrosinistra ha riconfermato la costituzione dello schieramento “Pedemontana Socialista e Democratica”, che sarà sempre guidata da Monica Mari e dal suo vice, Norberto Vignali di Sala Baganza. Più articolata, invece, la composizione dei gruppi di opposizione, che passano da uno a tre. Il più numeroso è il “Gruppo misto” guidato dal sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto e dalla vice Caterina Pinelli, rappresentante felinese. Un gruppo «provvisorio», come lo ha definito lo stesso Dall’Orto: «In futuro vedremo se dar vita ad un altro schieramento con un novo nome».

Umberto Varoli, consigliere in quota a Sala Baganza, ha dato vita a “Sala Attiva – Cambiamo la Pedemontana”, del quale è capogruppo, essendone l’unico rappresentante. Il terzo raggruppamento di opposizione, “Viva Collecchio”, è formato dalle già citate “new entry” Fedele e Rossi, quest’ultimo in qualità di capogruppo.

Rinnovate anche le quattro commissioni consiliari. La prima ““Servizi sociali, educativi e culturali” è composta, per il gruppo “Pedemontana Socialista e Democratica”, da Anna Tedeschi (Sala Baganza), Bianco e Mari, insieme ai rappresentanti della minoranza Rossi e Nelda Conti, consigliere traversetolese del “Gruppo misto”. La seconda, “Programmazione del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale” è formata, per la maggioranza, da Mari, Dallavalle, Vignali e, per l’opposizione, da Bonu (“Gruppo misto”) e Fedele.

Nella terza, “Bilancio, servizi finanziari, risorse umane e strumentali”, siedono Dallavalle, Salgado e Vignali per il gruppo di maggioranza, e Varoli insieme al traversetolese Gabriele Zanettini (“Gruppo misto”) per le opposizioni.

Nella quarta e ultima commissione, “Affari istituzionali, amministrazione generale e sicurezza urbana”, sono presenti Bianco, Delmonte e il felinese Vincenzo Caccia per la maggioranza. A rappresentare il “Gruppo misto” di minoranza ci sono gli altri due felinesi, Pinelli e Federico Ceci.