Università, Architettura del Paesaggio: incontro con Giorgio Peghin e João Nunes

Martedì 6 maggio, alle 17, nella sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze (Campus Scienze e Tecnologie) dell’Università di Parma si terrà l’incontro: Giorgio Peghin – João Nunes. Architettura del Paesaggio, organizzato dall’Università di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura, insieme a SDIA – Doctorate School in Engineering and Architecture e all’Ordine degli Architetti di Parma.

Il convegno, con la responsabilità scientifica di Dario Costi, docente di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università di Parma e direttore del Laboratorio di ricerca Smart City 4.0 Sustainable Lab, indagherà il tema del progetto di paesaggio come strumento chiave per interpretare e progettare la trasformazione delle città contemporanee, intendendo il paesaggio come “la sovrapposizione di segni che corrispondono alle impronte lasciate dalle convinzioni di chi crede che la propria opera rappresenti non solo la risposta ai suoi problemi ma anche a quelli dei tempi che verranno”.

In questa fase di transizione per i centri urbani e di modificazione dei paradigmi culturali è fondamentale progettare all’interno di una dimensione paesaggista dei luoghi, legata ad una visione dinamica in cui il tempo diventa strumento di progetto.

Ospiti prestigiosi dell’incontro saranno due esperti del contesto internazionale: Giorgio Peghin, docente in Composizione Architettonica e Urbana dell’Università degli Studi di Cagliari e direttore del Master in Architettura del Paesaggio, e João Nunes, docente all’Accademia di Architettura di Mendrisio e fondatore dello Studio di Architettura Paesaggista PROAP, il cui lavoro di ricerca si orienta intorno a un principio di intervento nel paesaggio a partire dall’interpretazione e dal riconoscimento delle sue regole e dei suoi meccanismi di funzionamento.

I saluti iniziali saranno portati da Roberto Menozzi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Andrea Spagnoli, coordinatore del Corso di Dottorato del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, e Michele Zazzi, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura e città sostenibili dell’Università di Parma. L’introduzione sarà invece di Dario Costi, docente di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università di Parma.

L’iniziativa, a ingresso libero per tutte le persone interessate, è realizzata con il sostegno dell’Unità di Architettura e il Collegio di Dottorato.

La partecipazione darà diritto a 2 Crediti Formativi Professionali per Architetti.