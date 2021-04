Università di Parma: finito l’Open Day on line, ora al via “Il mondo che ti aspetta”

Dopo il grande successo della seconda edizione on line di “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”, il salone di orientamento e informazione che dal 15 al 20 aprile ha raccolto quasi 18mila visitatori, ora parte “Università di Parma – il mondo che ti aspetta”, il sito appositamente pensato dall’Ateneo per le future matricole. Un grande spazio web in cui trovare h24 tutte le informazioni utili su cosa vuol dire “Studiare a Parma”, per vivere al meglio la propria vita universitaria: dai corsi di laurea ai servizi, alle opportunità per avere informazioni e rimanere in contatto con l’Ateneo.

“Il mondo che ti aspetta” da qui a luglio è il veicolo informativo di punta dell’Università di Parma sulla propria offerta formativa e di servizi: è aggiornato in tempo reale con tutte le ultime novità, e costituisce il punto di riferimento essenziale in vista dell’apertura delle immatricolazioni fissata per l’8 luglio.

Su “Il mondo che ti aspetta” si trovano tutte le info sui 96 corsi di laurea che compongono l’offerta formativa 2021-2022: vi si possono consultare e scaricare i materiali dei corsi, vedere i video di presentazione, avere tutte le altre informazioni che servono. Vi si possono “toccare con mano” tutti i servizi e le opportunità offerti dall’Ateneo ai suoi studenti e avere a disposizione il materiale di presentazione dell’Università di Parma, a partire dalla “Breve guida” dell’Ateneo. Tutto pensato per chi deve scegliere il proprio percorso di studi.

Su “Il mondo che ti aspetta” è disponibile anche “Unipr Starter Pack”, piccolo kit di strumenti pensato per studentesse e studenti degli ultimi anni della scuola superiore: una serie di materiali che possono esser d’aiuto per orientarsi nelle scelte sul futuro e per cominciare a farsi un’idea sui contenuti formativi dei principali ambiti disciplinari dell’Ateneo. Nove video per i nove Dipartimenti, i dépliant di tutta l’offerta formativa Unipr e quello che spiega le buone ragioni per diventare una matricola dell’Università di Parma.

“Il mondo che ti aspetta” è inoltre un canale di dialogo costantemente aperto con l’Ateneo: da qui è possibile richiedere informazioni via email o fissare un colloquio con i docenti referenti per l’orientamento in ingresso. Sono inoltre attivi i canali di messaggistica social, e il personale Unipr è pronto a rispondere alle richieste che provengono dai commenti su tutti i suoi canali istituzionali.

A luglio “Il mondo che ti aspetta” sarà affiancato da un altro importante appuntamento di orientamento e informazione: l’“Info Day – Dalla Maturità all’Università”, in programma per il 6 luglio.