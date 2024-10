Università di Parma: premio per la migliore tesi di dottorato in memoria di Stefano Sforza

Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma ha pubblicato un bando per la prima edizione del premio per la miglior tesi di dottorato dedicato alla memoria di Stefano Sforza, stimato docente e punto di riferimento in ambito scientifico e didattico.

Il prof. Sforza, scomparso lo scorso anno, ha dato un contributo fondamentale come innovatore e pioniere nello studio della chimica delle proteine e dei peptidi, investigando le proprietà degli allergeni alimentari e l’applicazione della proteomica e della peptidomica alla determinazione dell’autenticità dei prodotti alimentari. Inoltre, lo studio del recupero e della valorizzazione di frazioni proteiche da sottoprodotti dell’industria alimentare e l’applicazione degli insetti per la produzione di alimenti e mangimi sono state tematiche cui si è dedicato come responsabile di diversi progetti europei e collaborazioni, a livello nazionale e internazionale.

Possono presentare la propria candidatura al premio coloro che abbiano conseguito un dottorato di ricerca nel 35^ e 36^ ciclo, con una tesi incentrata su queste tematiche di ricerca:

caratterizzazione molecolare e funzionale di proteine e peptidi in matrici alimentari

chimica delle biomasse e la loro valorizzazione nell’ottica di bioeconomia circolare

Le domande devono essere presentate entro il 5 novembre 2024.

Tutte le info nel bando: https://saf.unipr.it/bandi/premio-la-migliore-tesi-di-dottorato-memoria-del-prof-stefano-sforza