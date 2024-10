Università popolare: 173 i corsi dell’anno accademico 2024 – 25

Sono ben 173 i corsi programmati dall’Università Popolare per l’anno accademico 2024 – 25, di cui 141 a Parma e 32 in provincia, nei comuni di Sissa Trecasali, Langhirano, Felino, Colorno, Collecchio, Sorbolo-Mezzani, Neviano degli Arduini cui si aggiunge quest’anno anche Borgo Val di Taro; 10 si svolgeranno on-line, in modalità telematica.

Il nuovo anno accademico a è stato presentato a Palazzo Giordani, da Italo Comelli presidente dell’Università Popolare e da Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma.

“Siamo lieti di presentare in Provincia i corsi organizzati dall’Università Popolare di Parma per l’annata 24-25– ha spiegato Fadda – Un’attività iniziata più di un secolo fa e che negli anni ha allargato la sua offerta, oltre la città capoluogo, anche a diversi comuni del parmense. L’opera dell’Università Popolare coglie in pieno gli obiettivi costituzionali di educazione permanente, offrendo una preziosa opportunità a tutti coloro che vogliono accrescere le proprie conoscenze lungo tutto l’arco della vita”.

Tra i nuovi corsi di quest’anno figurano: storia russa, storia del libro, il teatro greco antico e la canzone d’autore. Ma vi sono anche i corsi tradizionali: di lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, russo, arabo, portoghese) e quelli di storia, filosofia, arte, letteratura, psicologia, musica, scienze, archeologia, informatica, salute e benessere, disegno, storia e monumenti di Parma

Inoltre sono previste conferenze pubbliche mensili, gratuite, all’auditorium della Università Popolare in Borgo Sorgo 12/A e uscite culturali.

Le lezioni inizieranno mercoledì 6 novembre e l’inaugurazione dell’anno accademico si terrà giovedì 14 novembre alle 17 all’Auditorium di APE Parma Museo in via Farini 32/a con una prolusione della Marina Savi (docente di storia e filosofia Liceo Classico “G.D. Romagnosi” ) sul tema: Libertà di stampa, diritti e pace: l’eredità di Kant”

Le iscrizioni sono aperte in Borgo Sorgo 12/A dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Le iscrizioni in provincia territorio sono possibili nelle sedi comunali.

Per i corsi che si avvieranno nel 2025, le iscrizioni sono possibili entro, e non oltre, i 7 giorni che precedono l’inizio della prima lezione.

È possibile anche l’iscrizione online, scaricando il modulo dal sito e inviando bonifico bancario e modulo compilato all’indirizzo: info@universitapopolare.pr.it.

I corsi sono a pagamento: quota associativa di 25 euro e contributo per singoli corsi da 30 a 250 euro a seconda del tipo e della durata.

“L’anno accademico 2023-24, conclusosi nel giugno del 2024, si è svolto regolarmente senza interruzioni o sospensioni. Sono stati attivati oltre 130 corsi con oltre 1300 iscritti – ha sottolineato il presidente Comelli”.