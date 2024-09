Va in scena a Parma l’8° Good Italy Workshop

Martedì 1° ottobre Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, parteciperà al workshop professionale di riferimento per l’incontro fra 54 selezionati buyer internazionali e 70 supplier italiani specializzati nell’offerta di itinerari a tema food & wine.

Parma farà da palcoscenico per l’incontro tra 54 selezionati buyer internazionali provenienti da 20 Paesi, che avranno l’opportunità di vivere un’autentica esperienza italiana nel cuore della Food Valley, di conoscere operatori e produttori italiani di alta qualità, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’8° Good Italy Workshop andrà infatti in scena martedì 1° ottobre 2024 nella città nominata UNESCO Creative City of Gastronomy e conosciuta in tutto il mondo per le sue eccellenze gastronomiche. Sede del workshop 2024 sarà lo storico Circolo di Lettura e Conversazione, in via Melloni a Parma.

La sera del 30 settembre Visit Emilia accoglierà i buyer a una cena di benvenuto nel Bistrot della Corale Verdi di Parma. Saranno protagoniste le specialità tipiche di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e la musica lirica dal vivo che accompagnerà la cena con due cantanti e un Maestro pianista della autorevole associazione cittadina Corale Verdi.

Il 1° ottobre la cena di gala, alla presenza dei Consorzi di tutela dei prodotti tipici dell’Emilia-Romagna, concluderà l’evento all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR).

Saranno 70 i supplier italiani specializzati nell’offerta di itinerari legati all’enogastronomia, di cui 31 provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e 39 in arrivo da 14 Regioni italiane (Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto).

Gli operatori turistici stranieri parteciperanno inoltre ai fam trip di scouting nel territorio, due dei quali organizzati da Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia. «Siamo convinti – ha sottolineato il presidente di Visit Emilia Simone Fornasari – che l’ospitalità che abbiamo organizzato sarà fondamentale per accrescere la visibilità del nostro territorio a livello internazionale e attrarre un numero sempre maggiore di visitatori alla scoperta delle nostre tipicità e delle nostre bellezze. Questo workshop conferma la nostra vocazione di Food Valley italiana».

Dal 2015 al 2023 Good Italy Workshop ha coinvolto complessivamente oltre 1.000 operatori turistici italiani e internazionali, provenienti da Europa, Cina, Giappone, Australia, Canada, Stati Uniti, Brasile, India, Emirati Arabi.

L’evento è organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna e Tourist Trend, con la compartecipazione dell’Assessorato Agricoltura ed il coinvolgimento della Destinazione Turistica Emilia, Destinazione Turistica Romagna ed il Territorio Turistico Bologna Modena. Evento rientrante nel progetto di co-finanziamento RER FUNT 2024.