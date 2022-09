Vanolli (Pd): “Sì all’aeroporto passeggeri, no ai cargo”

Michele Vanolli, candidato alla Camera dei Deputati per il centrosinistra di Parma illustra la propria posizione in merito ad un tema di grande rilievo per il futuro del territorio, l’aeroporto Giuseppe Verdi.

“La premessa é che l’aeroporto “Verdi” é importante per il turismo della città e del territorio e, per questo, non può essere abbandonato ma, al contrario, deve essere rilanciato. Il progetto cargo pone dei seri dubbi sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed economica, oltre che dal punto di vista urbanistico, dato che l’aeroporto si trova sostanzialmente alle porte del tessuto cittadino. Sostengo, pertanto, con forza la possibilità di studiare un piano industriale dedicato al trasporto passeggeri – e non cargo – mettendo a disposizione opzioni passeggeri e turistiche utili per chi utilizza il “Verdi” in partenza e per chi desidera arrivare a Parma, migliorando i collegamenti con terminal italiani ed europei.

In questo modo si andrebbero a creare un volano positivo per l’economia ed un incentivo per i flussi di visitatori in entrata e in uscita. Bene quindi un rilancio del “Verdi”, anche per invertire un andamento di bilancio non positivo, ponendo al centro del progetto il trasporto passeggeri e non quello delle merci.

Per quanto mi riguarda, pertanto, la posizione è esattamente quella espressa dalla coalizione “Uniti vince Parma” alle recenti elezioni amministrative che, ricordo, era poi stata fatta propria da tutti i candidati sindaco i quali si sono detti contrari all’unanimità al progetto cargo”.