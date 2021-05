Vecchio mulino di Via Volturno: trovato il corpo di un 18enne accoltellato. Fermato un 19enne

Il corpo di un ragazzo, di nazionalità italiana, è stato ritrovato senza vita questa mattina in un vecchio mulino in via Volturno abbandonato alle porte di Parma. Sul posto la squadra mobile che indaga per omicidio.

La vittima è un 18enne di Casalmaggiore, Daniele Tanzi, ucciso a coltellate davanti alla fidanzata, ferita in modo lieve.

La Procura di Parma e la squadra Mobile hanno fermato un altro giovane, accusato dell’omicidio: un 19 anni, nato a Parma, che avrebbe agito in seguito alla fine della relazione con la ragazza.

Al termine di una minuziosa indagine condotta dalla Squadra Mobile di Parma, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Parma, può ritenersi ragionevolmente risolto un grave fatto di sangue che ha interessato la citta e che ha visto, come vittima, un giovane residente in Casalmaggiore, Tanzi Daniele, ucciso la scorsa notte in Parma mentre era in compagnia della giovane fidanzata.

Le investigazioni, immediatamente avviate subito dopo l’omicidio, hanno consentito la raccolta di gravi indizi di colpevolezza a carico di un altro giovane, ex fidanzato della ragazza, il quale avrebbe agito per motivi di gelosia.

Il rinvenimento, all’interno di un canale, dell’arma del delitto (un coltello con una lunga lama) e di parte degli indumenti usati dal giovane aggressore, che se ne era liberato subito dopo il fatto, costituiscono riscontri alla ricostruzione operata dagli inquirenti sulla scorta delle dichiarazioni della ragazza, a cui si sono aggiunte le spontanee dichiarazioni dell’autore del fatto di sangue, che ha ammesso l’addebito.

Nei confronti di quest’ultimo, pertanto, la Procura di Parma (PM dott. Fabrizio Pensa) ha emesso un decreto di fermo, affidato per l’esecuzione alla Squadra Mobile.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Alfonso D’Avino