Viale Duca Alessandro, carabiniere fuori servizio insegue e blocca spacciatore: 37enne denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 37enne straniero, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio, avvenuto in Viale Duca Alessandro in pieno giorno, ha visto protagonista un Carabiniere libero dal servizio che ha bloccato un pusher mentre stava cedendo della sostanza stupefacente ad un acquirente locale.

Il militare, che stava passeggiando nella zona, ha notato movimenti sospetti tra uno straniero e un giovane. Questi, parzialmente nascosti dietro a dei veicoli in sosta, stavano chiaramente contrattando qualcosa visto che il giovane aveva in mano delle banconote.

Avvicinandosi con discrezione, ha osservato lo straniero cedere una dose di stupefacente a un giovane in cambio del denaro. Comprendendo immediatamente la situazione ha tempestivamente allertato i colleghi del suo Comando intervenendo unitamente agli stessi che lo avevano prontamente raggiunto.

Lo straniero, vistosi scoperto, ha tentato una rocambolesca fuga cercando di colpire i militari che nel mentre lo avevano ormai accerchiato, propositi che non si realizzavano poiché veniva prontamente bloccato e reso inoffensivo.

A questo punto i militari hanno accompagnato lo straniero in caserma dove è stato identificato in un 37enne africano già gravato da numerose vicende di polizia per reati analoghi.

Al termine delle attività ed acquisiti i necessari riscontri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati in titolo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma