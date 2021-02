Viarolo: senso unico alternato nel week end sulla Sp 10 di Cremona

Servizio Viabilità comunica che sarà istituito il senso unico alternato lungo la Sp 10 di Cremona in località Viarolo dalle ore 6 alle ore 20 di sabato 27 febbraio e dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 28 febbraio 2021.

Il senso unico alternato in località Viarolo, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato sarà regolato da movieri, mentre in corrispondenza della fine del centro abitato sarà regolato da impianto semaforico.

La misura si è resa necessaria per eseguire le operazioni di installazione delle barriere di sicurezza, posa dei pali di illuminazione, realizzazione delle isole spartitraffico, installazione della segnaletica verticale e adeguamento della segnaletica orizzontale.

Dalle ore 20 di domenica 28 febbraio 2021, o comunque dalla rimozione del cantiere, la circolazione sarà regolamentata mediante le nuove rotatorie.

La realizzazione di queste opere rientra all’interno dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno- Brennero, raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca.