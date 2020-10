Visita del sindaco Pizzarotti alla ditta Techcab di Casale di Mezzani

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, accompagnato dal Consigliere Leonardo Spadi, con deleghe ai rapporti con le rappresentanze studentesche ed alla partecipazione giovanile, assieme al Capo di Gabinetto del Sindaco, Francesco Cirillo, hanno fatto visita questa mattina allo stabilimento della ditta Techcab, a Casale di Mezzani. La ditta, leader nell’automazione industriale, opera da nove anni, con 45 dipendenti, in 10 Paesi del mondo.

Nello stabilimento sono stati accolti da Giuseppe Moruzzi, Amministratore delegato di Techcab Srl, e da Mauro Righi, Amministratore Delegato del Gruppo Righi, di cui Techcab fa parte.

Techcab srl è una società di ingegneria specializzata nella progettazione, realizzazione ed installazione di sistemi di comando per l’automazione industriale e si occupa di tutte le fasi legate al processo di realizzazione di un sistema di comando.

Si è trattato di una visita particolarmente significativa in una realtà produttiva di eccellenza che spicca a livello territoriale per l’innovazione e l’intraprendenza.