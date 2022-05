“Vivere Collecchio in Bici!”: l’iniziativa per un commercio più sostenibile

Sostenere il tessuto commerciale del paese e promuovere uno stile di vita più sostenibile, aumentando al contempo lo spirito di comunità tra cittadini ed esercenti. È questo l’obiettivo della 1^ edizione di “Vivere Collecchio in Bici”, l’iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale “Vivere Collecchio”, con il patrocinio gratuito del Comune di Collecchio, in occasione della manifestazione cicloturistica “Gravel Gourmet”.

Dal 14 al 22 maggio, turisti e clienti potranno approfittare di diverse iniziative a tema organizzate dalle attività aderenti (facilmente riconoscibili dalla locandina appesa all’ingresso dei negozi), tra cui:, l’applicazione di sconti o la consegna di omaggi per chi farà acquisti in bici, l’allestimento di vetrine, la promozione di eventi collaterali, l’apertura straordinaria domenica 22 maggio o, ancora, gustose proposte gastronomiche a tema, contribuendo così a creare un clima conviviale e di festa per abitanti e visitatori giunti a Collecchio per la “Gravel Gourmet”.

Un’intera settimana dedicata quindi alle attività del Centro Commerciale Naturale di Collecchio che, grazie alle loro iniziative, contribuiranno non solo a incentivare l’utilizzo della bici per fare acquisti e per vivere la bellezza del paese in maniera più sostenibile, ma anche a rafforzare il già forte legame con il territorio e con i suoi abitanti.

L’elenco delle attività aderenti e le relative iniziative organizzate da ciascun esercente è consultabile sul sito www.viverecollecchio.com

Attività aderenti e dove trovarle a Collecchio

Abs Assistenza alla Famiglia Cooperativa Sociale – Viale Libertà 24

Angolo Divino Gastronomia – Vicolo Riccardi 2

Birrificio Argo – Via Giuseppe di Vittorio 78/a (Lemignano)

Coffee Orafi Caffetteria e Gioielleria – Piazza Europa 3

COLFER – Via S. Pertini 23

Edicola Barilla – Via Spezia 12

Emporio Casa – Via Spezia 69

F.lli Nadotti Casalinghi – Piazza Avanzini 8

Gelateria El Chiringuito – Via Nazionale Est 39 (Stradella)

Gelateria La Golosa – Viale Libertà 67

I Mille Aromi dell’Angolo di Bacco – Via Galaverna 29

Il Quadrifoglio Cartolibreria – Via Galaverna 25

KK Shop Abbigliamento – Piazza Partigiani d’Italia 1

La Dispensa di Zeli Mara – Via Spezia 83

La Spiga d’Oro Pizzeria d’Asporto – Via Spezia 70

La Trama Merceria Creativa – Piazza Europa 2

Merceria Madreperla – Via Spezia 58

Non Solo Moda Hair Salon – Piazza Europa 4

Ottica Candi e Barezzi – Via Spezia 47

Panificio Alinovi – Via S. Pertini 27

Parma Padana Immobiliare – Piazza Avanzini 6

Remax Plan Immobiliare – Via S. Pertini 21

Vema Informatica – Via Spezia 11/B