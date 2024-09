“What Goes On”: il 14 settembre arriva il Festival che accende Parma!

Un sabato di fine estate, il prossimo 14 settembre, pensato per far risuonare, in uno spazio inedito dell’Oltretorrente, buona musica dal vivo. L’Associazione Culturale “Myth”, nota per il successo del “Rock the Baita” che ha già animato le montagne dell’Appennino parmense, porta la sua energia in città con un evento tutto nuovo e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma che dalle ore 18 offrirà la musica dal vivo di quattro band.

Un festival ambizioso tanto da prendere in prestito il nome da “What Goes On”, brano iconico dei Velvet Underground. Un titolo che con la sua carica emotiva e il ritmo travolgente, incarna lo spirito di un evento che si propone di indagare, attraverso la musica, cosa accade dentro ed intorno a noi quando ci lasciamo trasportare dalle note e dalle vibrazioni di una serata speciale.

Ad aprire l’evento sarà il dj set di Black Cab Selection per far iniziare la musica dal vivo alle 20 con Mesoglea e il suo progetto solista che si muove tra elettronica e soul.

Da Padova arriveranno poi i TA GA DA con l’adrenalina del loro punk graffiante, per poi lasciare il palco a Samuel Nicholson cantautore inglese, per la prima volta in Italia con i suoi musicisti storici e la sua musica intensa ed avvolgente. Il finale vedrà protagoniste le sonorità indie rock di matrice americana e le raffinate divagazioni jazzistiche di Adele Altro musicista degli Any Other accompagnata dal polistrumentista Marco Giudici.

L’ingresso all’iniziativa in Piazzale Barbieri è libero e sarà anche presente un punto ristoro per il pubblico.