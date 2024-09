Wine&Food Academy Parma: un nuovo anno di sapori e di cultura enogastronomica

Wine&Food Academy, nata a Parma nel 2016 come centro di promozione della cultura del buon cibo e del buon vino, annuncia il programma 2024-2025, ricco di eventi che esplorano l’universo enogastronomico in profondità. L’associazione, recentemente trasformata in APS, rinnova il suo impegno con una serie di incontri che vedranno protagonisti produttori, viticoltori, giornalisti e artigiani del gusto.

Gli eventi della stagione

La stagione 2024-2025 si apre con una serie di incontri che spaziano dal cibo al vino, toccando temi culturali, storici e scientifici. Tra gli appuntamenti principali:

26 settembre 2024 : “Il ruolo del pediatra nell’educazione alimentare del bambino”, un incontro dedicato alla prevenzione dell’obesità infantile, in collaborazione con il Circolo ARCI Golese.

: “Il ruolo del pediatra nell’educazione alimentare del bambino”, un incontro dedicato alla prevenzione dell’obesità infantile, in collaborazione con il Circolo ARCI Golese. 27 ottobre 2024 : l’evento a San Giorgio in Piano (BO) vedrà protagonisti i vitigni resistenti della Toscana con la partecipazione del produttore Roberto Droandi e della presidente di Federbio Maria Grazia Mammuccini .

: l’evento a San Giorgio in Piano (BO) vedrà protagonisti i vitigni resistenti della Toscana con la partecipazione del produttore e della presidente di . Novembre 2024 : degustazione dedicata alla Barbera , con un confronto tra i territori del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, guidato da sommelier esperti.

: degustazione dedicata alla , con un confronto tra i territori del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, guidato da sommelier esperti. Febbraio 2025 : “I grandi maestri del vino” ha garantito la partecipazione Walter Massa , pioniere del Timorasso, uno dei vitigni autoctoni più pregiati dei colli tortonesi.

: “I grandi maestri del vino” ha garantito la partecipazione , pioniere del Timorasso, uno dei vitigni autoctoni più pregiati dei colli tortonesi. Marzo 2025 : anteprima della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025 presentata da Daniele Cernilli, in arte Doctor Wine , con degustazione di bollicine regionali.

: anteprima della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025 presentata da Daniele Cernilli, in arte , con degustazione di bollicine regionali. Giugno 2025: evento conclusivo “Le perle dell’Emilia“, una mostra mercato all’aperto con i migliori vini emiliani, accompagnata da una masterclass e un concerto jazz.

La maggior parte degli eventi si terrà presso la Trattoria Gatto Gambarone a Noceto (PR).

Patrocini: Patrocini: Consorzio del Parmigiano Reggiano, FenImprese Bologna e Circolo ARCI Golese.

In collaborazione con: Osteria Gatto Gambarone, Sant’Ilario Rappresentanze, Arte &

Gusto Suites, SALCAL (Salumi di Calabria), Amaro Milone, SA MURTA ed Rotary Club San

Giorgio di Piano Giulietta Masina

L’apertura della stagione

Il 26 settembre, in via Baganzola 189 a Parma, si terrà il primo incontro della stagione 2024-2025: un focus sulla salute dei giovani e sulla corretta alimentazione. Nel corso del convegno “Il ruolo del pediatra nell’educazione alimentare del bambino” interverranno due professionisti del settore, il dottore Luigi Calzone, pediatra e allergologo, e la dottoressa e nutrizionista Elisa Li Puma, laureata in Biologia della nutrizione e dietistica. Lo scopo dell’incontro, che prevede il coinvolgimento delle scuole, è sensibilizzare il giovane pubblico sui pericoli e i rischi rappresentati dall’obesità infantile: secondo l’Istituto superiore di sanità, infatti, «i bambini e le bambine di 8-9 anni in sovrappeso sono il 19% e con obesità il 9,8%, inclusi bambine e bambini con obesità grave che rappresentano il 2,6%». Comprendere i danni della cattiva alimentazione, quindi, è il primo passo per migliorare già da piccoli il proprio stato di salute. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Circolo ARCI Golese.

Il programma completo è presente sul seguente link: https://www.wineandfoodacademy.it/iniziative/

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Email: info@wineandfoodacademy.it