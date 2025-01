200 lampade installate nella scuola primaria di Bedonia

Durante lo stop delle vacanze natalizie sono stati sostituiti i corpi illuminanti della scuola primaria di Bedonia. Un lavoro importante. Più di 200 i punti luce istallati. Un intervento costato 70.000 euro grazie a un contributo del 100% da parte del GSE.

“Si tratta di un intervento importante per le nostre scuole – spiega il sindaco Gianpaolo Serpagli – che comporta un investimento di 70 mila euro senza intaccare il bilancio del comune di Bedonia. Questo garantirà un bassissimo consumo energetico e una resa superiore rispetto alle tecnologie tradizionali anche in termini di luminosità, oltre alla durata estremamente lunga”.

“Si tratta di un’azione concreta – conclude il sindaco – per contribuire al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente. E non a caso investiamo sulle nostre scuole, dove i nostri ragazzi si preparano a diventare i cittadini di domani e per primi in questi anni hanno sollecitato il mondo degli adulti a riflettere su un uso più consapevole delle risorse energetiche a nostra disposizione”.