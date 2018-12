Nei giorni scorsi la Polizia ha sottoposto a fermo d’indiziato di delitto tre cittadini dominicani responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina pluriaggravata e lesioni aggravate in danno di un loro connazionale. L’uomo è stato segregato per un’intera notte in un appartamento nella periferia del capoluogo parmigiano.