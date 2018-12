Foto con i cani sotto l’albero di Natale

Domani, giovedì 20 dicembre dalle 10.30 alle 19.00, è in programma la seconda ed ultima giornata dedicata agli scatti sotto l’albero di Natale in piazza Garibaldi dei nostri amici cani e gatti insieme alle loro famiglie, iniziativa organizzata dal Settore Benessere Animale del Comune di Parma. Sarà installata una passerella e verrà scattata una istantanea di tutta la famiglia. (leggi anche: Natale 2012: Stalin si incarnò in Pizzarotti – di Andrea Marsiletti)

Nel pomeriggio sarà presente anche uno stand informativo del Canile Municipale Lilli e il Vagabondo, a disposizione di chiunque voglia avere informazioni.

“Con questa iniziativa vogliamo ribadire che anche i cani, i gatti e tutti gli animali fanno parte della nostra comunità e sono sotto la nostra attenzione. Nello stesso tempo vogliamo far conoscere ai cittadini la realtà del Canile Municipale Lilli e il Vagabondo e del gattile che ospitano tanti amici in attesa di una adozione per renderli parte, come deve essere, della nostra città” ha sottolineato l’assessora Paci.