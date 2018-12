Pezzuto: “Un anno con vecchie e nuove criticità del Comune di Parma”

Si chiude con dicembre un anno di governo della città che, quantomeno dal mio osservatorio speciale di consigliere di minoranza, ha portato alla ribalta alcune nuove criticità che si vanno a sommare a quelle che possiamo definire ormai “storiche”.

Penso ad esempio alla mai tramontata politica degli annunci roboanti, a cui quasi puntualmente seguono ritardi, dimenticanze, inciampi che ne spostano in avanti all’infinito la realizzazione. Caso emblematico è quello dell’ex ostello della Cittadella, ancora in attesa di aprire, cui si somma quello dell’Ostello di via San Leonardo, il cui riaffidamento ha richiesto oltre un anno, non qualche mese come mi era stato risposto a suo tempo in Consiglio Comunale.

Penso anche al reddito comunale di cittadinanza. Sbandierato in tutti i modi (3 o 4 conferenze stampa) e che abbiamo scoperto poi interessare un’ottantina famiglie con 6 – dicasi 6 – progetti di inserimento lavorativo. E doveva essere la risposta al reddito di cittadinanza nazionale!

E parlando di criticità “storiche” come non parlare delle tasse, le cui aliquote comunali restano costantemente al massimo dal 2012? Abbiamo proposto di alzare la soglia di esenzione Irpef da 10 a 15 mila euro o di rimodulare le aliquote, con la consapevolezza che si tratti di una piccola, necessaria toppa, rispetto ad un problema che è ben più generalizzato e che fa il paio con un Bilancio di cui si dice che abbia il 97% di fondi bloccati a fronte di indagini di Istat e Openpolis che vedono le medie nazionali attestarsi tra il 45% e il 53%. A mio parere solo un modo per dire di non poter fare molto di più, ma che nasconde una non volontà di fare di più dal punto di vista della tassazione.

Poi le nuove criticità. Sorvoliamo su quelle sollevate dalla Procura di Parma che pure meriterebbero un ampio approfondimento, ma come non citare operazioni non gestite o mal gestite come l’accorpamento della Micheli o il trasferimento della Albertelli Newton con l’assessore che si vanta di fare gli scatoloni, a fronte del quale esistono mille interrogativi su cosa succederà il 7 Gennaio alla ripresa della scuola?

La prima considerazione che mi viene in mente è che non abbiamo bisogno di amministratori operai, ma che risolvano i problemi. E su questo filone si inserisce l’ultima considerazione che vorrei fare; quella relativa a un Sindaco perennemente in campagna elettorale e più proiettato su una ribalta nazionale che sulla risoluzione dei problemi della città.

Tutta questa polemica continua con il Governo non serve alla città, la danneggia e la espone a continue ripicche. Serve solo all’accreditamento nazionale di qualcuno. Personalmente sono estremamente critico sull’azione di questo Governo, soprattutto in tema di economia, ma il rapporto tra istituzioni è qualcosa di diverso, che può e deve andare oltre le proprie opinioni personali o posizioni politiche e che non deve coinvolgere la gestione amministrativa della città.

Per me un Sindaco deve lavorare con tutti i referenti istituzionali, belli e brutti, amici di partito e no; deve, per dirla in breve, essere pragmatico, guardare ai fatti e portare a casa sempre il risultato migliore per Parma.

Non sono un’anima candida e capisco bene che quella che il Sindaco sta giocando è una propria partita personale che, passando dalle prossime elezioni Europee e Regionali, gli garantisca un futuro politico quando non potrà più essere primo cittadino. Non è un delitto, ma lo faccia imparando a distinguere nettamente i ruoli: c’è il Sindaco di Parma e c’è Federico Pizzarotti. E le due cose sono, anzi devono rimanere sempre ben distinte!

Fabrizio Pezzuto (Parma Unita- Centristi)