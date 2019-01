Si svolgerà lunedì 14 gennaio 2019 a Reggio Emilia, presso il Tecnopolo (P.le Europa 1), l’Assemblea Congressuale dell’Emilia Romagna di CulTurMedia.

Un’occasione importante per riflettere sulla crescita delle Industrie Culturali e Creative in Regione e sul come costruire una nuova stagione di investimenti che, grazie alle competenze presenti in questi comparti possano favorire lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. Questo nel quadro, poi, di un significativo interesse dell’industria culturale e della comunicazione verso la regione e di fronte al ruolo che la cooperazione culturale, turistica, dell’informazione e della comunicazione esprimono in modo crescente in Emilia Romagna.

Programma

ore 9,30 apertura dei lavori:

Andrea Volta, Presidente di Legacoop Emilia Ovest;

Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia,

Ore 10,00 Relazione introduttiva:

Roberto Calari, Presidente Nazionale CulTurMedia

Interventi di: Roberto Righetti, direttore operativo di Ervet, “Dalla ricerca sull’economia Arancione allo sviluppo delle Industrie Culturali e Creative e di nuovi modelli di business in Emilia Romagna”; Nicola Serra, direttore di Palomar, Stefano Scavo, Presidente di Scs Consulting; Edwin Ferrari, Presidente Trmedia

11,30-13,30 Dibattito: interventi delle Cooperative

Tra questi alcune “brevi” presentazioni programmate di buone pratiche in corso:

Demetrio Chiappa, presidente Doc Servizi: “Le nuove piattaforme cooperative”; Lucio Damelio, direttore Testoni Ragazzi, cooperativa la Baracca: “La funzione di interesse pubblico della cooperazione nel Teatro”; Luca Pavarotti, direttore della Cooperativa Giornalisti associati di Forlì: “La nuova frontiera del pluralismo: il ruolo delle cooperative di giornalisti; Massimo Gottifredi, Presidente cooperativa Atlantide: “Il contributo della cooperazione all’innovazione per lo sviluppo turistico della regione”; Roberto Lippi, presidente Open Group soc. coop.: “Innovazione tecnologica e innovazione sociale : piattaforme e reti cooperative, connessioni sociali”

Interventi conclusivi:

Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura e alla Legalità della Regione Emilia Romagna: ”Il ruolo delle ICC nello sviluppo regionale”

Giovanni Monti, Presidente di Legacoop Emilia Romagna