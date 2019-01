Attivisti M5S Parma: “L’anima Verde di Pizzarotti? Un’altra delle sue fake news!”

E’ l’ultima tendenza del nostro Sindaco, perennemente in campagna elettorale, quella di vantare un anima Verde, tant’è che col suo personale partito ha fatto l’accordo coi Verdi, ragion per cui potrebbe sembrare che abbia davvero la virtù di un’anima ecologista!

Peccato, perché invece che paladino dell’ambiente in questi anni di amministrazione della città ha dimostrato di essere un paladino dei propri interessi e di quelle lobby che lo sostengono.

IREN, la multiutility che doveva essere il grande avversario in campagna elettorale oggi finanzia molte iniziative comunali. Da buon mentitore quale ha dimostrato di essere, non solo non ha fermato l’inceneritore, tradendo i suoi elettori, ma oggi l’impianto potrà arrivare a bruciare anche 190mila tonnellate di rifiuti nel 2020!

Alla faccia della sua anima Verde, Pizzarotti tiene i contributi e ringrazia.

Peccato perché ha permesso ad Aipo di sradicare completamente un’area della sponda destra del torrente Parma che va dal ponte Dattaro al ponte Stendhal senza più riqualificarla, un’area che fino a poco tempo fa era classificata come ARE, Area di Riequilibrio Ecologico, dalla Regione Emilia-Romagna! Ci saremmo aspettati che questa amministrazione si servisse dei nuovi strumenti messi a disposizione dalla Regione stessa per riqualificare altre aree destinandole come ARE, ma finora se uno va sul sito della Regione su Parma non c’è nulla! Aspettiamo? Forse più in là?

Sempre alla faccia della sua anima Verde ha tagliato alberi in città in ogni dove, voleva pure abbattere gli alberi di cachi! Un pessimo biglietto da visita per chi sostiene la causa dell’ambiente!

Ed è di pochi giorni fa la sua promessa di investire 5 milioni di euro per infrastrutture e viabilità a servizio dell’ampliamento dell’aeroporto, un aeroporto che è una fonte innegabile di inquinamento e si è rivelato da decenni un fallimento totale, un buco finanziario da decine e decine di milioni di euro e lui che fa? Mette 5 milioni dei nostri soldi!

Se voleva veramente fare qualcosa per l’ambiente perché non investire questi 5 milioni in maniera ecologica e Verde? Come mai non ha fatto in questi sei anni investimenti per cambiare il parco automezzi pubblico con mezzi totalmente elettrici, nuovi, oppure riqualificare le piste ciclabili, o bloccare tutte le auto inquinanti nel centro storico ma mettere a disposizione dei cittadini bus e navette gratuite per raggiungere il centro?

Oppure riqualificare il Parco Ducale o la Cittadella o altri parchi in città più piccoli che sono ormai al degrado più puro? Con 5 milioni sai quante cose per l’ambiente si possono fare per la nostra città? E invece no, siccome l’amico Bonaccini è in preda alla paura per le prossime elezioni Regionali, vista l’avanzata di 5 Stelle e Lega, si organizza la passerella davanti all’UPI per farlo venire a promettere nuovamente 12 milioni di euro di investimento ed un piano di ripresa dell’aeroporto, sostenuto da quello di Bologna per 18 mesi, giusto il tempo necessario per le prossime elezioni, e dopo?

Se gli industriali di Parma decideranno per l’investimento sull’allungamento della pista chi garantirà il flusso aereo? Sono investimenti da almeno 40 milioni di euro, Bologna continuerà a mandare voli o saranno solo cargo quelli che arriveranno? Quali e quanti saranno gli inquinanti che scaricheranno sull’aria di Parma già così avvelenata?

Per questo l’anima Verde di Pizzarotti è una fake news.

Pizzarotti avrebbe fatto un bel servizio all’ambiente se avesse chiesto a Bonaccini in questi anni di realizzare un potenziamento nei collegamenti ferroviari utili per sostenere un traffico importante di visitatori in vista del 2020, quei treni che sono notoriamente meno inquinanti degli aerei, ma su questo nessuno sforzo è stato fatto e oggi abbiamo da Parma solo un treno ad alta velocità.

Niente a che vedere con l’anima Verde. Una fake news, appunto.

Alfredo Ruffino e Cinzia Ferraroni

Attivisti M5S Parma