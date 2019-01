Sabato Nicola Zingaretti sarà a Parma

“Gli iscritti al Pd di Parma hanno scelto e, in linea con quanto avvenuto in Emilia Romagna e a livello nazionale, hanno accordato in larga parte la loro fiducia a Nicola Zingaretti, il candidato che più degli altri sa interpretare quel cambiamento di cui il Partito Democratico ha fortemente bisogno per tornare credibile e competitivo. Il risultato finale (manca solo il dato del circolo di Colorno il cui congresso si svolgerà il 27/01) di questa prima fase del congresso, assegna al candidato Segretario Nicola Zingaretti il 50% delle preferenze degli iscritti: un risultato non scontato considerando gli importanti sostegni raccolti a livello locale dal principale competitor, l’ex Ministro Maurizio Martina”.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto” – hanno commentato dal Comitato “Piazza Grande Parma” che sostiene la candidatura di Zingaretti di cui fanno parte anche la consigliera regionale Barbara Lori, il Presidente dell’Assemblea PD Fabio Moroni, il segretario cittadino PD Michele Vanolli e gli ex parlamentari Giuseppe Romanini, Patrizia Maestri e Carmen Motta – “pur immaginando di partire sfavoriti nel voto dei circoli, in queste settimane abbiamo visto crescere un’adesione positiva nei confronti della candidatura di Zingaretti. Ringraziamo i tanti iscritti che hanno partecipato alle riunioni di Circolo e che hanno animato quel dibattito che ancora solo il Partito Democratico è in grado di promuovere. In tutta la provincia abbiamo raccolto questo appello: c’è bisogno di unità, di cambiamento e di una proposta politica chiara e coraggiosa. E siamo felici che, come noi, la maggioranza degli iscritti al Pd di Parma abbia riconosciuto che quella di Nicola Zingaretti sia la proposta più convincente per ripartire con un PD profondamente rinnovato e aperto”.

“Ora siamo impegnati per ottenere il migliore risultato alle elezioni primarie, aperte a tutti gli elettori, che si svolgeranno domenica 3 marzo.

Apriremo la campagna elettorale sabato 26 gennaio alle ore 20.30 con il candidato Segretario Nazionale Nicola Zingaretti che incontrerà i cittadini di Parma durante l’iniziativa pubblica che si terrà all’Hotel Link 124 (via San Leonardo 124 Parma)”.