“L’Italia che resiste” contro Salvini scende in Piazza Garibaldi

Sabato varie organizzazioni hanno promosso una manifestazione in Piazza Garibaldi come gesto di resistenza alle politiche migratorie del governo. È “L’Italia che resiste”, evento in concomitanza con tante piazze italiane.

“L’idea – spiegano i promotori – era quella di lanciare un sasso nel lago del dissenso crescente nei confronti delle politiche razziste e di sopraffazione verso i più deboli applicate dal governo gialloverde. Questo sasso, che si inserisce a nostro avviso nella migliore tradizione della mobilitazione di base sociale e politica, ha provocato una serie di onde intense, a riprova di quando sia vasta, anche se poco visibile, l’area del disagio verso i comportamenti a sfondo discriminatorio che ogni giorno di susseguono in tanti luoghi nel nostro Paese. Ci siamo sentiti in dovere di provare a organizzare un presidio anche nella nostra città per dare voce e risalto a questa iniziativa di cittadini cosi vicini ai nostri principi. Invitiamo tutti ad aderire e a sostenere l’iniziativa per ribadire, ancora una volta, la nostra decisa difesa dei migliori valori della Costituzione».