Casapound: “Saremo in corteo per i nostri connazionali trucidati nelle foibe”

“Se l’Anpi intende manifestare contro le strumentalizzazioni allora dovrebbe manifestare contro sé stessa, in quanto avalla esplicitamente un vergognoso e bieco tentativo di riscrivere la storia della tragedia occorsa sul confine orientale”. (Leggi Campari (Lega): “L’Anpi di Parma ha mentito. E’ un organizzatore dell’evento che nega le Foibe. Il Presidente si dimetta”)

Così Luca Furlotti, responsabile provinciale di CasaPound Italia, in merito alle polemiche sulla manifestazione indetta dal Comitato 10 Febbraio in occasione del Giorno del Ricordo.

“Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale – spiega – e gli unici che cercano di strumentalizzarla politicamente sono coloro che tentano di riscrivere la storia affermando che le vittime nelle foibe erano solo fascisti, o tentando di giustificarle parlando di vendetta, sputando così sulla memoria delle migliaia di nostri connazionali trucidati a sangue freddo con la sola colpa di essere italiani”.

“Da parte nostra – prosegue – come appartenenti al Comitato Spontaneo 10 Febbraio, possiamo dire che la fiaccolata di domenica è parte di un percorso partito con l’organizzazione della proiezione di Red Land – Rosso Istria al cinema Astra dello scorso dicembre, passando per la rappresentazione del monologo di Umberto Fabi recitato da Maria Giulia Campioli nella sala consiliare del comune di Busseto e che si concluderà con alcune attività all’interno delle scuole”.

“L’obiettivo è proseguire nell’opera di divulgazione della vicenda che colpì il nostro popolo, senza la faziosità di associazioni come l’Anpi – conclude Furlotti – che mirano solo a sminuire o giustificare, quando non avvallare o negare (come nel caso di Rovigo o del convegno di Parma di domenica mattina) la tragedia delle foibe”.