Mozione di 25 consiglieri comunali di Parma in favore dell’eutanasia

Marco Maria Freddi presenterà una mozione in Consiglio Comunale di Parma, insieme ad altri 25 Consiglieri, per chiedere al Sindaco Federico Pizzarotti e alla Giunta di impegnarsi a:

a promuovere l’approvazione di un testo normativo che garantisca il diritto all’eutanasia legale e che la proposta di legge risulti un punto di partenza per una rapida discussione in Parlamento;

a sensibilizzare sull’iniziativa i Comuni limitrofi attraverso l’invio della presente mozione ai Sindaci e ai Presidenti di Consiglio degli stessi;

a inoltrare la presente deliberazione al Presidente della Camera dei Deputati e alle Commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati, nonché al Presidente della Regione Emilia Romagna.

A cinque anni dal deposito delle firme di 67mila cittadini sulla proposta di legge popolare per la legalizzazione dell’eutanasia (poi sottoscritta da 130mila persone), il Parlamento non ne ha mai discusso nonostante la proposta è attualmente incardinata nelle commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera.

Si ritiene quindi che il Comune di Parma possa dare un suo contributo affinché la discussione di questo importante atto avvenga in tempi brevi e questa battaglia trovi linfa anche dalle istituzioni locali.

Convinti che la vita è un bene inestimabile e inviolabile così come la volontà del singolo e la sua dignità.

Come Gruppo +Europa Parma non solo sosteniamo la mozione e speriamo venga votata e approvata in larga maggioranza del Consiglio ma confidiamo che il Sindaco e l’amministrazione cittadina recepiscano con convinzione e forza l’iniziativa.

Gruppo +Europa Parma