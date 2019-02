Al via “Marzo in Rosa” promosso dal Comune di Torrile

Prenderà il via nel week end del 9 e 10 marzo la quarta edizione della manifestazione “Marzo in Rosa” promossa dall’Amministrazione Comunale di Torrile.

Sabato 9 marzo 2019 alle ore 17.00 presso la Sala Peppino Impastato si svolgerà la premiazione del Concorso Fotografico tutto al femminile “Donne Territorio e Bellezza” e domenica 10 marzo si inaugurerà alle ore 10.30 presso la Sede Municipale la mostra di pittura “… A Nudo” a cura di

Nicoletta Bagatti.

“Anche quest’anno vogliamo dedicare a tutte le donne un intero mese di eventi culturali, musicali e teatrali; parleremo di un tema molto attuale quale la violenza di genere e lo faremo promuovendo il convegno “Che Uomo Sei? Ma che uomo sei!” il 15 e 16 marzo: due giorni speciali dedicati alla riflessione e al confronto sul tema partendo dai luoghi dove si diffonde la cultura del genere. La giornata del venerdì sarà infatti rivolta alle scuole, focalizzando l’attenzione, con l’aiuto del Teatro Forum, sugli stereotipi di genere, il bullismo e il cyber bullismo. La giornata di sabato sarà il momento per confrontarsi sullo stato dell’arte e su come i diversi soggetti istituzionali intervengono in difesa delle vittime e a supporto dei percorsi di uscita da tale condizione.

Saranno presenti diverse autorità e personalità importanti. Il tema della violenza di genere è un tema molto sentito da questa amministrazione che ha lottato e portato a casa molti risultati in questi anni, come ad esempio l’apertura dello sportello di supporto alle donne vittime di violenza; ed ecco che il lavoro continua con il Marzo in Rosa, in coerenza con il percorso di conoscenza e consapevolezza, intrapreso in questi anni.” (Assessore alla cultura e pari opportunità Lucia Frasanni).

Evento di particolare rilievo nel corposo programma previsto, e all’interno del “Torrilegge 2019”, sarà la presenza di Giovanni Impastato che presenterà il 19 marzo la conferenza spettacolo “Mia madre Felicia. Oltre i cento passi” e il 20 marzo incontrerà i ragazzi delle Scuole.

Concluderemo questo intenso mese di eventi domenica 31 marzo con un concerto “Woman in love” in memoria di Gianfranco Pinto.