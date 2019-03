Divieto di dimora a Parma per un richiedente asilo che continua a spacciare: i Carabinieri lo arrestano

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Gip di Parma del 26.02.2019 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Hussaini Suliman, originario dell’Afghanistan, richiesta dal PM della Procura della Repubblica di Parma in considerazione delle reiterate violazioni alle prescrizioni a lui imposte relative al divieto di dimora nella provincia di Parma.

Nonostante i numerosi precedenti per furto e rapina a suo carico dal 2017 ad oggi, il cittadino afgano aveva richiesto presso il commissariato di Melfi la protezione internazionale si sensi del regolamento Eurodac.

Già arrestato lo scorso 6 agosto 2018 per furto dal Reparto operativo dei Carabinieri di Parma, successivamente arrestato il 5 febbraio scorso, sempre dal medesimo reparto, per traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope in fragranza di reato.

Nella circostanza, il 05 febbraio in viale Toschi, nei pressi della pensilina ubicata sul marciapiede opposto rispetto all’omonimo liceo cedeva una bustina in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo lordo grammi sei ricevendo quale corrispettivo pari a 6,78 grammi ottenendo come corrispettivo la somma di euro 20.

Il cittadino è stato rintracciato dei carabinieri di Parma Oltretorrente all’interno del Parco Ducale, ove è stata data esecuzione all’ordinanza.