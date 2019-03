Legacoop Emilia-Romagna, secondo mandato per Giovanni Monti. In regione le cooperative sviluppano 42 miliardi di fatturato

Giovanni Monti è stato confermato presidente di Legacoop Emilia-Romagna per i prossimi quattro anni di mandato. La nomina da parte della direzione è avvenuta al termine dei lavori del 12° Congresso dell’Associazione che si sono tenuti presso l’Auditorium Unipol a Bologna.

«Sono molto grato alla direzione per avere valutato positivamente il lavoro svolto nei primi quattro anni e per avere rinnovato la propria fiducia – ha detto Giovanni Monti –. Si tratta del riconoscimento di un lavoro collegiale che ha visto protagonisti settori, territori e cooperative. Un metodo che proseguirà, anche rafforzando la regionalizzazione della nostra associazione per offrire un punto di riferimento più forte e coerente alle cooperative e ai territori».

«Sento intera la responsabilità e l’onore di presiedere un’associazione che, per qualità e radici della cooperazione, è la più rappresentativa in Italia e tra le più significative nel mondo. Tutti e tutte assieme – ha concluso Monti – possiamo offrire molto alle nostre comunità, nel segno del benessere e della sostenibilità ambientale e sociale e proseguendo l’impegno per creare con Confcooperative e Agci una unica centrale cooperativa».

A Legacoop Emilia-Romagna aderiscono 1.110 imprese, occupano 130.000 addetti (200.000 addetti considerando anche le controllate), sviluppano globalmente 27,7 miliardi di euro (42 miliardi di euro includendo le controllate) e contano circa 2,7 milioni di soci.