Torrile: targa in onore della rivoluzionaria cubana Vilma Espin Guillois

Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 17.00 in Piazza Pertini a San Polo di Torrile si terrà l’inaugurazione della targa in onore di Vilma Espin Guillois, avanguardia dell’emancipazione femminile e della classe lavoratrice.

Per l’occasione saranno presenti Indira Marrero Penton (Console della Repubblica di Cuba a Milano), Lisa Gattini (Segretaria della Camera del Lavoro di Parma), Irma Dioli (Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba).