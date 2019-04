Occhi (Lega): “La Giunta non si avvale delle opportunità del Decreto Salvini: zone rosse, Taser, daspo urbano utilizzati altrove ma non a Parma”

“A Bologna e Firenze i prefetti, in accordo con le giunte comunali, hanno istituito le ‘zone rosse’, previste dal Decreto Salvini che precludono a spacciatori e balordi alcune zone delle città divenute particolarmente pericolose per i cittadini. A Parma, ovviamente, questo non accade, nonostante esistano zone come la Stazione, via San Leonardo, porzioni di Centro e di Oltretorrente da tempo in balia di spaccio, delinquenza e degrado”, dice Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“E’ incredibile – prosegue -: quando è il momento di fare polemica con il Governo, il sindaco Pizzarotti e l’assessore Casa, invocano addirittura l’esercito in Stazione, quando invece si tratta di fare qualcosa di concreto scompaiono. Eppure, grazie soprattutto a Salvini, i sindaci oggi hanno molti strumenti per la Sicurezza: la possibilità di assumere nuovi vigili, di dotarli di Taser, di emanare Daspo urbani, di concordare con i prefetti l’istituzione delle ‘zone rosse’. Tutte cose che Pizzarotti e Casa si guardano bene dal fare. La stessa Polizia municipale a Parma, diversamente da altre città, ha solo compiti di supporto alle Forze dell’Ordine, ma non si occupa direttamente di Sicurezza”

“Se Sindaco e Giunta non si muovono – conclude Occhi – dovrà essere il Consiglio Comunale a prendere l’iniziativa e richiamarli alle loro responsabilità. La Lega presenterà una mozione in questo senso. Già dal prossimo tavolo per l’Ordine e la Sicurezza, il sindaco chieda al Prefetto l’istituzione di zone rosse off limits per spacciatori e delinquenti a partire dalla Stazione”.