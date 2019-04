Giorgia Meloni a Parma per “Cambiare l’Europa”

Giovedì 18 aprile sarà ospite a Parma Giorgia Meloni per sostenere la candidatura di Fabio Pietrella per CAMBIARE L’EUROPA con

“Si-Amo l’Italia” per la circoscrizione nord-est per le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Fabio Pietrella, presidente nazionale moda di Confartigianato ed imprenditore nel settore tessile, sostiene una politica a tutela e in difesa dei diritti delle imprese italiane per la valorizzazione e l’unicità del “made in Italy” contro una politica della globalizzazione a favore delle eccellenze italiane, del manifatturiero e dell’alta artigianalità sulle politiche europee.

L’incontro che prevede la partecipazione del coordinamento provinciale e non solo delle sezioni locali di Fratelli d’Italia si svolgerà all’Hotel Parma & Congressi alle ore 17.00 – Via Emilia Ovest, 281 – Parma.