INTERVISTA – Colorno, De Matteis: “Il valore civico che Stocchi incarna ben si sposa con l’apporto dei partiti di centrodestra”

Massimo De Matteis, 53 anni, avvocato del foro di Roma, tre figli, volontario della Protezione Civile, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, già sindaco di Corniglio e consigliere provinciale dal 1990 al 2009. Sarà candidato consigliere alle elezioni comunali di Colorno a sostegno della candidatura a sindaco di Christian Stocchi che in marzo è stata proposta da un Comitato civico di cento famiglie colornesi e poi ha trovato l’appoggio dei partiti di centrodestra della Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. (leggi anche intervista di Alberto Padovani, intervista a Maurizio Segnatelli e intervista a Pietro Marocchi).

Come mai hai deciso di candidarti a consigliere comunale di Colorno? Cosa ti lega a Colorno?



Da quando iniziai giovanissimo ho sempre inteso il “fare politica” come mettersi al servizio della Comunità. Con questo spirito ho fatto il consigliere provinciale e il sindaco di Corniglio. Desidero proseguire il mio impegno politico per la gente di Colorno, una realtà con la quale ho legami famigliari e antiche e consolidate amicizie anche per la mia professione di avvocato. I territori comunali di Colorno e Parma confinano e devono lavorare strettamente insieme, a partire, ad esempio, da Parma 2020 e dalle emergenze idrauliche. Colorno è socio di Asp Parma. E’ assurdo pensare a uno sviluppo di Colorno in termini economici e turistici sganciato dalla città di Parma. Di questi aspetti mi sono occupato da consigliere provinciale. Penso di poter dare un contributo a Colorno con le mie relazioni politiche nazionali, anche per l’ottenere finanziamenti per progetti finalizzati a una definitiva ed efficace valorizzazione della grande potenzialità del territorio colornese. In tal senso mi convince e mi entusiasma il progetto di Christian Stocchi.

La candidatura di Stocchi è stata proposta da un comitato civico al quale si è aggiunto il centrodestra compatto. Quale mix avete raggiunto tra civici e partiti? Cosa più apprezzi della candidatura di Stocchi?



A mio avviso Christian possiede il profilo ottimale del sindaco: energia, grande dote comunicativa, competenza, credibilità e serietà e grande spirito di servizio per la gente. Il sindaco necessita sì di umiltà e capacità di ascolto ma anche di autorevolezza e coraggio responsabile nelle scelte da prendere. Il valore civico che Christian incarna, ben si sposa con l’apporto strutturato delle forze politiche nazionali di centro destra che lo sostengono, per dare all’azione amministrativa del sindaco dei Colornesi l’indispensabile supporto a livello regionale e nazionale oltre che con le altre amministrazioni comunali. Ho l’onore di guidare nella nostra provincia Fratelli d’Italia, che ha sul territorio una qualificata realtà di circolo guidata da Antonio Bolzoni.



Che aria respiri a Colorno?

A Colorno si respira decisamente aria di cambiamento e prevarrà la scelta dei colornesi di non dare continuità ad un’amministrazione che si è dimostrata inadeguata e sorda a troppe istanze dei cittadini.

Se dovessi indicare una priorità per Colorno quale diresti?

La priorità per Colorno è realizzare un modello di buona amministrazione , diverso e alternativo a quello che ha governato il Comune negli ultimi anni. Penso a politiche di grande valorizzazione del territorio, infrastrutturali, della difesa ambientale e sicurezza idrogeologica, per crescita dell’offerta turistica, sostegno alle famiglie, agli anziani, ai disabili e per porre fine delle corsie preferenziali per l’accesso ai servizi sociali a scapito di chi ha diritto e vero bisogno. AM