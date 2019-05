Fornovo, Venturini: “Non mi discosterò mai dai valori di centrosinistra”. Zanetti: “Ma ha il logo della Lega nel simbolo della sua lista…”

Nella giornata di ieri l’Assessora uscente del Comune di Fornovo Alice Venturini ha postato su Facebook la dichiarazione che “Io ci sono con le mie idee, la mia identità ed i valori reali di centrosinistra ai quali ho sempre creduto e dai quali mai mi discosterò”.

Ma la Venturini è candidata a sostegno del candidato sindaco Valenti che ha il logo della Lega nel simbolo della sua lista.

Immediata la reazione della candidata sindaca Michela Zanetti: “Ci chiediamo come l’Assessore Venturini possa sostenere di essere attaccata ai propri valori di centrosinistra, candidandosi in una lista che ha in bella vista il simbolo della Lega. I valori del centrosinistra e di tutte le persone di buon senso li conosciamo tutti e sono molto diversi da quelli che la Lega esprime ogni giorno su giornali e tv. Non è a noi che deve giustificare il proprio posizionamento politico e valoriale, noi conosciamo bene i nostri valori, così come conosciamo i loro – o i vostri. Forse è al suo elettorato e a chi la sta candidando, la Lega, che dovrebbe una spiegazione: Assessore Venturini, i suoi valori sono quelli del partito di Salvini o del cd. “centrosinistra”? Lo spieghi ai cittadini di Fornovo senza nascondersi dietro a un civismo di facciata. Non può averli entrambi poiché sono incompatibili, nonché antitetici. Se sarà convinta di ciò che dichiara, la aspettiamo a braccia aperte per portare avanti, insieme, i suoi e i nostri valori comuni. Se farà un passo indietro, prenderemo atto che la sua candidatura è figlia di una grande voglia di occupare nuovamente la sua poltrona. Scelga lei: i suoi valori o una nuova, e neanche sicura, poltrona. Noi, ribadiamo, stiamo dalla parte dei primi.”