L’Agcom risponde a Scarabelli: nessuna violazione nella comunicazione del Comune di Fidenza

Nei giorni scorsi il candidato sindaco di Fidenza del centrodestra, Andrea Scarabelli, ha scritto una lettera al Prefetto di Parma segnalando “la violazione in merito all’attività degli organi e comunicazione istituzionale in periodo pre-elettorale” che si starebbe perpetuando a Fidenza. “Il sindaco e i membri della giunta, candidati nelle elezioni comunali 2019, presenziano ad eventi in forma e modalità sicuramente non impersonali con presenza e interventi istituzionali. Tutto questo avviene anche con comunicati a mezzo stampa che poco hanno a vedere con la semplice informazione ai cittadini. Chiediamo il suo autorevole intervento sull’Amministrazione di Fidenza che crediamo violi palesemente la norma.”

In data 10 maggio è arrivata la risposta dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni inviata al Prefetto e al Comune di Fidenza che però ha negato la sussistenza dei requisiti di tale violazione.