Stefania Craxi a Fidenza: “Il comunismo ha fallito”. Massari: “Ecco Radio Borgo Channel”

Un inedito nazionale. Radio web e Canale tematico e di informazione al servizio della Comunità, tutto incentrato sulla borghigianità.

“Una radio interamente dedicata a Fidenza e ai nostri ragazzi, alle nostre associazioni. Alle parrocchie come alle nostre imprese e ai servizi pubblici che qui sono offerti. Una radio per raccontare ogni giorno questa straordinaria Città e le sue notizie, i suoi eventi e per entrare in tutti i luoghi in cui Fidenza dimostra di essere non solo una Città ma una Comunità speciale. Un progetto cui lavoriamo da mesi e a cui tengo tantissimo. Ecco Radio Borgo Channel”.

Il Sindaco Andrea Massari, candidato alle elezioni di domenica 26 maggio, presenta così la proposta della web radio comunale fidentina, la prima in Italia di questo tipo, che sarà dotata anche di un canale youtube dedicato per associare la forza del video a quella della radio.

“La passione per la radio a Fidenza è forte e l’idea di dare a questa grande Comunità la sua voce è nata lo scorso anno in un modo particolare: incontrai un gruppo di studenti in Municipio e parlando di musica, alcuni di loro mi chiesero quale fosse la mia playlist del 2018 – spiega Massari –. E da lì ha preso forma questo progetto, sul quale ci siamo consultati e confrontati con chi ha reso grande l’esperienza radiofonica fidentina e non solo. Sarebbe un onore poter avere al nostro fianco la passione e la competenza di chi ha reso bella e popolare la radiofonia locale. I costi per realizzare questo progetto sono limitati, la tecnologia ha fatto cose enormi e in questo modo potremo portare una ‘colonna sonora’ quotidiana che parli di Fidenza e dei fidentini. Che li possa raggiungere nei luoghi di studio, di vita e di lavoro, nelle loro case. Aggiungendo a tutto questo la possibilità di schierare uno strumento potente di promozione del territorio a servizio delle associazioni che organizzano una festa, degli eventi tutti, dal più grande al più piccolo. Un luogo in cui far conoscere i talenti fidentini ed in cui condividere riflessioni e segnalazioni”.

Radio Borgo Channel sarà all’insegna dello stare insieme, articolandosi in rubriche, approfondimenti sull’informazione locale, rassegna stampa, promozione degli eventi, e naturalmente tanta musica. Il canale Borgo Channel potrà seguire in diretta eventi e appuntamenti, proposti dalla nostra “comunità fidentina ricca di realtà associative, sociali, economiche, di volontariato”, sottolinea Massari.

“Il comunismo ha fallito perchè antitetico alla libertà”. Lo ha detto ieri sera la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, figlia di Bettino Craxi, incontrando a Fidenza elettori e simpatizzanti del partito accompagnata dal commissario provinciale Francesca Gambarini.

“La spinta riformista del Partito socialista ha trovato una sua casa in Forza Italia, l’unico partito che ancora parla di riforme – ha sottolineato Craxi – . L’Europa così com’è va cambiata, senza però dimenticare che ha garantito 70 anni di pace. Alla politica le persone dovrebbero chiedere questo e chiedere serietà e competenza”.