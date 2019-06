E’ in programma venerdì 14 giugno, dalle 18 alle 24, al Workout Pasubio, in via Palermo 6, “Con voce di donna. Le molte facce della violenza sulle donne”, parole, immagini, musica e teatro. L’evento è organizzato da “Ideando, associazione culturale giovanile per un pensiero critico e solidale”, con il contributo del Comune di Parma ed il coinvolgimento di Ciac – Centro Immigrazione Asilo Cooperazione di Parma e provincia onlus. Il progetto intende sollecitare una riflessione sulle diverse forme di violenza esercitate sulle donne: fisica, nelle relazioni, sul lavoro, sul piano mediatico, sul piano politico e sociale.

Per parlarne sono state invitate alcune donne che hanno vissuto esperienze significative di impegno e di conoscenza delle problematiche di genere. Le loro esperienze, riflessioni e testimonianze saranno accompagnate da letture, brevi azioni teatrali, testi musicali, scritti, recitati, suonati, interpretati dalle ragazze e dai ragazzi di Ideando.

Aprirà l’incontro, portando i saluti del Comune di Parma, l’Assessora alle Pari Opportunità Nicoletta Paci. Seguiranno: Le ragazze e dei ragazzi di Ideando. Sono previsti diversi interventi: Samuela Frigeri, avvocato, per il Centro Antiviolenza; Brunella Manotti, storica, per Anpi; Chiara Marchetti, sociologa, per Ciac; Annamaria Rivera, antropologa; Carla Maria Ruffini di “Non una di meno”; Marcella Saccani, già Assessora alle Pari Opportunità della Provincia, e la giornalista Lorella Zanardo.

La seconda parte della serata sarà principalmente musicale, con l’esibizione di gruppi giovanili, che proporranno brani in tema.