Isidoro Colluto: “I Verdi sono per la vita. Stop alla sperimentazione su sei macachi a Parma”

I Verdi vincono in Europa e crescono in Italia perché finalmente è cresciuta la consapevolezza sui temi dell’accettazione del diverso, dell’accoglienza, dell’aver cura e della riduzione delle diseguaglianze, alla pari della consapevolezza ecologista che richiede misure ed interventi immediati e radicali.

Nella sensibilità alla vita e al rispetto degli altri, non è per noi secondario il rispetto per la vita degli altri esseri che popolano questo paese; animali e piante.

Le cronache di questi giorni sulla sperimentazione ai danni dei Macachi a Parma ci colpisce profondamente, e ci ponte interrogativi di civiltà e di eticità.

Poco tempo fa l’Istituto tedesco di Tübingen, il Max Planck Institute for Biological Cybernetics, grazie all’Associazione britannica contro la vivisezione-BUAV, in collaborazione con la Soko Tierschutz ha scoperto le agghiaccianti dinamiche degli esperimenti subiti dai macachi detenuti nei laboratori.

Qui in Italia, la Lega antivivisezione denuncia che “durante la sperimentazione i macachi verranno operati e resi ciechi, prima sottoposti a un training durante il quale, per ore, verranno immobilizzati su delle sedie e costretti a riconoscere delle immagini; dopo questa fase verranno resi ciechi; l’intervento al cervello si svolgerà in autunno e l’intera sperimentazione durerà 5 anni».

Non possiamo essere dalla parte di chi deprima essere viventi della libertà e della vita, mai.

Pertanto, chiediamo lo stop della sperimentazione che vedranno l’impiego in laboratorio di sei macachi e che si svolgeranno all’Università di Parma.

Isidoro Colluto, consigliere nazionale dei VERDI