Dal Governo 437.000 euro a Berceto per il Centro Chico Mendes. La soddisfazione della Cavandoli

“Berceto riceverà 437.500 euro da investire nel Centro sportivo Chico Mendes. Il Comune del nostro Appennino ha infatti presentato un progetto al bando “Sport e Periferie” che ha la funzione di sostenere la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi nelle periferie o nelle aree più difficili come quelle di montagna. Sono felice che un nostro comune montano abbia meritato un posto utile nella classifica dei progetti finanziabili e ricordo che grazie alla Lega al Governo questo bando è diventato strutturale per cui ogni anno tutti i Comuni, le scuole e gli enti no profit potranno presentare i loro progetti alla Presidenza del Consiglio dal momento di pubblicazione del Bando fino alla scadenza”, dice Laura Cavandoli deputato parmigiano della Lega e segretario della Commissione Finanze.

Tra i criteri preferenziali nell’attribuzione delle risorse: la presentazione di progetti da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

“Non è il primo intervento del Governo a favore dei comuni più piccoli spesso dimenticati dallo Stato – conclude Laura Cavandoli – in questo caso sono doppiamente felice perché sostenere lo Sport significa dare forza a un grande strumento educativo per i giovani”.