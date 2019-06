Genitori fortunati per figli gay super fortunati

PARMAGAILY. Da qualche settimana e’ in distribuzione un libretto che ha molto del profetico, il cui titolo “Genitori Fortunati” lascia intendere immediatamente la positività di quei genitori che da credenti vivono e accompagnano nel loro percorso i figli omosessuali.

Questa edizione segue la prima del 2018 che ha avuto larga distribuzione ed è stata accolta con molto interesse dai genitori di ragazzi LGBT e non solo, ma anche dai loro figli, che attraverso la lettura di bellissime e accorate testimonianze hanno conosciuto meglio i loro genitori e quanto può essere grande il loro amore.

Il sottotitolo del volumetto e’: “Vivere da credenti l’omosessualità dei figli” e questa profetica e bella raccolta di esperienze e’ piaciuta anche a molti sacerdoti, pastori di varie chiese, educatori e a tutti coloro che sono coinvolti nella crescita e nella formazione dei ragazzi. Il libretto e’ arrivato anche nelle mani di nonni, fratelli, zii e amici di ragazzi omosessuali e da tutti e’ stato accolto con profondo interesse e con molta attenzione. Sono tanti i consigli, i suggerimenti, le parole di conforto e di condivisione in esso contenuti così come sono numerosi gli spunti di riflessione per dibattiti e confronti. Il volumetto e’ opera di un team di persone preparate, esperte e sensibili tutte coordinate dal poliedrico e talentuoso Innocenzo Pontillo.

Essere genitori e’ da sempre considerato il mestiere più difficile del mondo, ed essere credenti scoprendo l’omosessualità del figlio e’ ancora più impegnativo a causa delle resistenze della Chiesa e dei tanti pregiudizi della società civile.

I genitori “fortunati ci tengono a ribadire che i propri figli non sono sbagliati” ma sono ragazzi che insegnano quante forme possa avere l’amore e quanto questi amori sono grandi, belli, veri e forti da superare ogni ostacolo. Per chi volesse copia di tale volumetto può scrivere all’indirizzo : tendadigionata@gmail.com o andare sul sito www.gionata.org.

Elvis Ronzoni – Raffaele Crispo